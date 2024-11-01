В России узаконят майнинг, а также ужесточат правила въезда в страну для мигрантов

01 ноября 2024, 06:20, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В ноябре вступит в силу не так много законов, затрагивающих всех россиян сразу. Зато несколько важных инициатив касаются определенных категорий граждан. Например, власти легализуют майнинг криптовалют по строгим правилам. Мигрантам будет сложнее попасть в страну, а соотечественникам, наоборот, станет проще вернуться из-за рубежа. Кроме того, популярным блогерам придется регистрироваться в Роскомнадзоре.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в ноябре, – в карточках на amic.ru.

1 Обязательная регистрация блогеров С 1 ноября в России начнет действовать порядок регистрации популярных блогеров, который разработали в Роскомнадзоре и Минцифры. "Популярными" будут считать всех, чья аудитория превышает десять тысяч пользователей. Предполагается, что будет сформирован перечень из всех владельцев страниц и каналов с большим количеством подписчиков. Вести реестр обяжут Роскомнадзор. Другими словами, у блогера не получится оставаться анонимным, если преодолен порог в десять тысяч пользователей. По правилам, владелец должен будет сам предоставить необходимые данные в Роскомнадзор в течение трех дней с момента преодоления этого порога. В их числе наименование и указатель персональной страницы, а также сведения о создателе и администраторе. Если же блогер предпочтет остаться анонимным, ему придется соблюдать ряд ограничений. В частности, незарегистрированным блогерам будет запрещено собирать донаты, публиковать рекламу и делать репосты. Кроме того, по новым правилам владелец сайта или страницы будет обязан предоставлять по запросу ФСБ или Роскомнадзора данные о пользователях.

2 Майнинг узаконили С ноября начнет действовать закон, который легализует в России майнинг – деятельность по добыче криптовалют. В правовое поле ввели четкие определения понятий: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг-пула. Также в законе прописали, кто имеет право заниматься майнингом. Физлицам эта деятельность разрешена при условии, что они не будут превышать установленные лимиты на энергопотребление. В этом случае они смогут "майнить", не регистрируясь ни в каких базах данных. А вот юрлица и ИП обязательно должны быть включены в реестр, чтобы "майнить" криптовалюту. Прописаны и запреты. Так, майнингом не смогут заниматься предприниматели, у которых не погашена судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти, тяжкие и особо тяжкие преступления. Организации и физлица, причастные к экстремистской деятельности и те, чьи счета заморожены, тоже не смогут добывать криптовалюту. Майнинг будет запрещено совмещать с деятельностью в сфере энергетики: передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением, производством или куплей-продажей электроэнергии. Кроме того, правительство оставляет за собой право запрещать майнинг на определенных территориях.

3 Усложнят въезд для мигрантов и упростят для россиян С 7 ноября вступают в силу поправки, которые касаются въезда в страну иностранцев. Для мигрантов процедура станет сложнее. Теперь для установления личности иностранцев и лиц без гражданства можно будет использовать информацию, полученную при геномной регистрации. Кроме того, вводится единый порядок перевода имен и фамилий с латиницы на кириллицу в государственных информационных системах. Также кабмин теперь сможет проводить эксперименты с внедрением новых правил въезда и пребывания в РФ, которые еще не предусмотрены законом. А вот для россиян, которые имеют иностранное гражданство и участвуют в программе добровольного переселения соотечественников, процесс станет проще. Теперь они смогут получить вид на жительство в России, минуя разрешение на временное проживание.

4 Комиссии за переводы по СБП Центробанк уточнил размеры комиссий за переводы через систему быстрых платежей (СБП). В частности, с 1 ноября банки вообще не смогут взимать комиссию за платежи в пользу государства: оплату детских садов и кружков, а также уплату налогов и штрафов. В Банке России подчеркивают, что с кредитных организаций не берут никакой комиссии за такие трансакции. Также уточнена комиссия за переводы на сумму более 30 млн рублей в месяц. Если этот лимит превышен, переплата составит 0,5% от размера перевода, но не более 1500 рублей. Также лимит на бесплатные переводы в размере 100 тысяч рублей ежемесячно с ноября распространят и на электронные кошельки.

5 Отстранение иностранных агентов от должностей С 11 ноября иностранные агенты, которые замещают должности в органах публичной власти, досрочно сложат свои полномочия. Об этом сообщает официальный сайт Госдумы Речь идет о людях, которые получили статус иноагента по состоянию на 15 мая 2024 года и не смогли избавиться от него. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что это очень гуманное решение: у иноагентов было полгода, чтобы сохранить должность. "Даже сегодня депутатами разного уровня являются десять иностранных агентов. При этом их не лишают автоматически полномочий, а дают 180 дней для того, чтобы они вышли из этого статуса", – сказал Володин.

6 Проверки в заповедниках С 7 ноября на особо охраняемых природных территориях разрешат проводить постоянные рейды. Сейчас и плановые, и внеплановые проверки запрещены. Единственная доступная форма контроля – выездное обследование. Но оно не должно длиться больше дня, а его результаты легко можно оспорить. Теперь инспекторы получат право постоянно находиться в пунктах контроля и следить за соблюдением порядка. В частности, таким образом планируется дополнительно защитить заповедные территории от пожаров, замусоривания и других проблем.

7 Получить справку об участии в СВО можно онлайн Участникам СВО с ноября станет проще подтвердить свой статус. Справку об участии в спецоперации можно будет получить в том числе и через "Госуслуги". Таким образом, у россиян будет четыре способа получить документ: в воинской части;

в военном комиссариате;

в "Военно-социальном центре" Минобороны;

на портале госуслуг. Получить справку могут не только сами участники СВО, но и члены их семей: дети от 14 лет, родители и супруги. Справка выдается бесплатно. По закону, человек должен получить ее не более чем через четыре дня после подачи заявления.