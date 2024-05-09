Акция "Подарок ветерану" проходит в Алтайском крае каждый год

09 мая 2024, 13:30, ИА Амител

Алтайские единороссы поздравляют ветеранов ВОВ / Фото: пресс-служба партии

Единороссы и "Волонтеры Победы" поздравляют с 79-й годовщиной Великой Победы участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Так, секретарь реготделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко вместе с председателем штаба регионального отделения "Волонтеров Победы" Алиной Горловой побывал в гостях у фронтовика Владимира Николаевича Кушпелева.

"Мы приехали Вас поздравить с Великой Победой, сказать искренние слова благодарности за подвиг, который Вы совершили, чтобы мы с Вами, наши дети и внуки жили в свободной и независимой стране", – сказал Александр Романенко.

Он вручил Владимиру Николаевичу подарок от "Единой России". Вместе они посмотрели семейный альбом с памятными фотографиями из летной биографии ветерана. Сейчас Владимиру Николаевичу 97 лет. У него четверо внуков, 11 правнуков и один праправнук. За плечами – насыщенная трудовая и военная биография.

Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько привез цветы и подарки Макару Панкратьевичу Астанину. Ветерану 96 лет. Он служил в войсках Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР, боролся с литовскими националистами, был командиром стрелкового отделения.

"День Победы сейчас приобретает особый смысл. Наши бойцы, как и почти 80 лет назад наши деды и прадеды, сегодня снова сражаются за национальные интересы нашей страны. Как и в годы Великой Отечественной войны – наше дело правое. И победа обязательно будет за нами!" – уверен Денис Голобородько.

Заместитель секретаря реготделения партии Татьяна Ильюченко поздравила ветеранов в Бийске. Вместе с городскими единороссами она навестила замполита Василия Григорьевича Федяя, сапера Георгия Андреевича Доровских, связистку Валентину Михайловну Маркову.

Накануне Дня Победы руководитель регионального исполкома "Единой России", депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких навестил Евдокию Петровну Силину. В годы войны она была медицинской сестрой, спасала раненых солдат в боях под Сталинградом и на Курской дуге, сама была трижды ранена. Победу встретила в звании старшего лейтенанта в Вене. Окончила медицинское училище и потом много лет работала в Барнауле на скорой помощи.

"Навещаю Евдокию Петровну накануне Дня Победы и Нового года. В сентябре ей исполнится 100 лет. Желаю, чтобы она встретила вековой юбилей в таком же прекрасном настроении. Буду рад повидаться снова", – сказал Иван Гладких.

В эти майские дни подарки и поздравления от депутатов и активистов "Единой России" в городах и селах Алтайского края получат 103 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

Алтайские единороссы поздравляют ветеранов ВОВ / Фото: пресс-служба партии