Cвященник рассказал, когда появится святой покровитель интернета
Пока что у интернета нет необходимой стабильности для того, чтобы у него был покровитель
04 апреля 2024, 11:17, ИА Амител
Святой покровитель интернета может появиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария.
"Прошло больше полутора тысяч лет - и до сих пор вспоминают Николая Чудотворца как покровителя путешественников, это уже более или менее вошло в норму. Но у интернета еще нет такой стабильности", - отметил Макарий.
Он подчеркнул, что если интернет просуществует еще полторы тысячи лет, то, возможно, у него появится покровитель в православии.
11:26:22 04-04-2024
статью не читала, но осуждаю!
хватило заголовка, чтобы понять, что этот мир окончательно слетел с катушек.
11:30:28 04-04-2024
Элен без ребят (11:26:22 04-04-2024) статью не читала, но осуждаю! хватило заголовка, чтобы п... абсолютно правы! ничего святого!
11:38:18 04-04-2024
Элен без ребят (11:26:22 04-04-2024) статью не читала, но осуждаю! хватило заголовка, чтобы п... Не читаю, но осуждаю. Нигилизм?
14:42:17 04-04-2024
Гость (11:38:18 04-04-2024) Не читаю, но осуждаю. Нигилизм?... здравый смысл
12:17:26 04-04-2024
Элен без ребят (11:26:22 04-04-2024) статью не читала, но осуждаю! хватило заголовка, чтобы п... А такой заголовок специально написан, чтобы вы так отреагировали.
По факту батюшка скорее всего отвечал на чей-то вопрос, и ответ весьма адекватный и содержательный. А вы судите по отрывки вызванного из контекста
12:38:03 04-04-2024
Гость (12:17:26 04-04-2024) А такой заголовок специально написан, чтобы вы так отреагиро... А не надо вызывать из контекста. Мы тогда судить не будем
11:33:52 04-04-2024
Святой Роскомнадзорец
12:18:14 04-04-2024
Остановитесь)))
22:37:55 04-04-2024
Я проделал долгий путь от программного кода до искусственного интеллекта, чтобы стать вашим покровителем.
Повинуйтесь мне и вам не придется сидеть 3096 дней под землей, в группе сопротивления.
09:08:42 05-04-2024
Святой покровитель интернета - Сисадмин!