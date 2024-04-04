Cвященник рассказал, когда появится святой покровитель интернета

Пока что у интернета нет необходимой стабильности для того, чтобы у него был покровитель

04 апреля 2024, 11:17, ИА Амител

Быстрый интернет / Фото: unsplash.com

Святой покровитель интернета может появиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария.

"Прошло больше полутора тысяч лет - и до сих пор вспоминают Николая Чудотворца как покровителя путешественников, это уже более или менее вошло в норму. Но у интернета еще нет такой стабильности", - отметил Макарий.

Он подчеркнул, что если интернет просуществует еще полторы тысячи лет, то, возможно, у него появится покровитель в православии.