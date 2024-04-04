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Cвященник рассказал, когда появится святой покровитель интернета

Пока что у интернета нет необходимой стабильности для того, чтобы у него был покровитель

04 апреля 2024, 11:17, ИА Амител

Быстрый интернет / Фото: unsplash.com
Быстрый интернет / Фото: unsplash.com

Святой покровитель интернета может появиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария.

"Прошло больше полутора тысяч лет - и до сих пор вспоминают Николая Чудотворца как покровителя путешественников, это уже более или менее вошло в норму. Но у интернета еще нет такой стабильности", - отметил Макарий.

Он подчеркнул, что если интернет просуществует еще полторы тысячи лет, то, возможно, у него появится покровитель в православии.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
религия интернет

Комментарии 10

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Элен без ребят

11:26:22 04-04-2024

статью не читала, но осуждаю!
хватило заголовка, чтобы понять, что этот мир окончательно слетел с катушек.

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Гость

11:30:28 04-04-2024

Элен без ребят (11:26:22 04-04-2024) статью не читала, но осуждаю! хватило заголовка, чтобы п... абсолютно правы! ничего святого!

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Гость

11:38:18 04-04-2024

Элен без ребят (11:26:22 04-04-2024) статью не читала, но осуждаю! хватило заголовка, чтобы п... Не читаю, но осуждаю. Нигилизм?

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Гость

14:42:17 04-04-2024

Гость (11:38:18 04-04-2024) Не читаю, но осуждаю. Нигилизм?... здравый смысл

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Гость

12:17:26 04-04-2024

Элен без ребят (11:26:22 04-04-2024) статью не читала, но осуждаю! хватило заголовка, чтобы п... А такой заголовок специально написан, чтобы вы так отреагировали.
По факту батюшка скорее всего отвечал на чей-то вопрос, и ответ весьма адекватный и содержательный. А вы судите по отрывки вызванного из контекста

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Гость

12:38:03 04-04-2024

Гость (12:17:26 04-04-2024) А такой заголовок специально написан, чтобы вы так отреагиро... А не надо вызывать из контекста. Мы тогда судить не будем

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Гость

11:33:52 04-04-2024

Святой Роскомнадзорец

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Гость

12:18:14 04-04-2024

Остановитесь)))

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SKYNET

22:37:55 04-04-2024

Я проделал долгий путь от программного кода до искусственного интеллекта, чтобы стать вашим покровителем.

Повинуйтесь мне и вам не придется сидеть 3096 дней под землей, в группе сопротивления.

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Гость

09:08:42 05-04-2024

Святой покровитель интернета - Сисадмин!

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