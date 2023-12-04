Наиболее сильная нехватка ожидается в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле

04 декабря 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дефицит кадров в России к 2030 году достигнет 2-4 млн человек. Зарплаты при этом вырастут, однако проблему в результате это не решит. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли эксперты компании "Яков и Партнеры".

Изучив 38 млн вакансий, которые опубликовали с 2018-го по июль 2023 года, авторы исследования сделали вывод, что кадров в России не хватает уже сейчас. За это время количество публикуемых работодателями вакансий выросло в 1,8 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась вдвое – это значительно больше, чем рост ВВП за тот же период.

Предположительно, к 2030 году в России будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до ,14 млн – высшей квалификации. Наиболее сильный дефицит ожидается в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле.

В компании "Яков и Партнеры" отметили, что прежние подходы к привлечению кадров не смогут полностью решить проблему. Авторы исследования посоветовали властям оказывать поддержку тем работодателям, которые будут разрабатывать методы привлечения сотрудников.