Дефицит кадров в России к 2030 году достигнет 2-4 млн человек
Наиболее сильная нехватка ожидается в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле
04 декабря 2023, 09:24, ИА Амител
Дефицит кадров в России к 2030 году достигнет 2-4 млн человек. Зарплаты при этом вырастут, однако проблему в результате это не решит. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли эксперты компании "Яков и Партнеры".
Изучив 38 млн вакансий, которые опубликовали с 2018-го по июль 2023 года, авторы исследования сделали вывод, что кадров в России не хватает уже сейчас. За это время количество публикуемых работодателями вакансий выросло в 1,8 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась вдвое – это значительно больше, чем рост ВВП за тот же период.
Предположительно, к 2030 году в России будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до ,14 млн – высшей квалификации. Наиболее сильный дефицит ожидается в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле.
В компании "Яков и Партнеры" отметили, что прежние подходы к привлечению кадров не смогут полностью решить проблему. Авторы исследования посоветовали властям оказывать поддержку тем работодателям, которые будут разрабатывать методы привлечения сотрудников.
09:58:52 04-12-2023
интересно, почему?
11:04:10 04-12-2023
гость (09:58:52 04-12-2023) интересно, почему?... Если вы посмотрите на коэффициент рождаемости в России, то увидите, что это цифра от 1,6 в 2000-м году до 1,3 в 2022-м. То есть двое взрослых производят даже не двоих детей, чтобы население оставалось в прежнем количестве. Идёт убыль населения. Причем это не только российская тенденция, во всех развитых странах рождаемость крайне низкая. Южная Корея - развитое государство? Да. Коэффициент там 0,6. В Швейцарии 1,4. А знаете где коэффициент больше всего? В Нигере и Сомали - под 7,0.
11:18:32 04-12-2023
Гость (11:04:10 04-12-2023) Если вы посмотрите на коэффициент рождаемости в России, то у... У нас бы рожали, если бы в стране была стабильность и развитие.
11:24:02 04-12-2023
Гость (11:18:32 04-12-2023) У нас бы рожали, если бы в стране была стабильность и развит... В Швейцарии и Южной Корее не стабильно? Там нет развития?
13:17:02 04-12-2023
Гость (11:24:02 04-12-2023) В Швейцарии и Южной Корее не стабильно? Там нет развития?... Нам до них 100лет, через 100 лет и у нас не будут рожать даже при высоком уровне жизни, они привыкли к сытой жизни, а мы ещё сыто и не жили, дай нам сытость и мы начнем рожать.
07:16:09 05-12-2023
Гость (13:17:02 04-12-2023) Нам до них 100лет, через 100 лет и у нас не будут рожать даж... Это иллюзия. Когда все ходят, грубо говоря, в лаптях и едят жидкую похлёбку, можно и 8-го ребёнка родить, что, разве мы ему лапти не сплетём да миску болтушки не нальём? Да легко! А когда благосостояние растёт, одних лаптей уже недостаточно, нужно ребёнку кроссовки новые модные, репетитора...двух...трёх, чтобы не был неучем. Дом ему построить надо, а то не в шалаше же жить. И машину купить, чтобы в элитную школу возить. Ну еще на море вывозить раза 4 в год минимум, иначе никак...и далее по списку. Вот и выходит, что даже на одного ребёнка денег не хватит.
15:20:16 04-12-2023
Гость (11:04:10 04-12-2023) Если вы посмотрите на коэффициент рождаемости в России, то у... по этой причине нам путь Сомали , а не Швейцарии пытаются прививать?
07:18:15 05-12-2023
Гость (15:20:16 04-12-2023) по этой причине нам путь Сомали , а не Швейцарии пытаются пр... Вот да, в соседней теме как раз обсуждают мечты руководства о том, чтобы семьи с 8 детишками стали нормой, это ж традиции и счастье!...Ага, да...
12:44:17 04-12-2023
гость (09:58:52 04-12-2023) интересно, почему?... потому что мигранты уехали на родину, когда курс доллара взлетел.
07:19:16 05-12-2023
Элен без ребят (12:44:17 04-12-2023) потому что мигранты уехали на родину, когда курс доллара взл... Это вряд ли, потому что о тенденции говорили еще задолго до полётов доллара
10:06:29 04-12-2023
Какая печаль. Работодатели-то думали, что очередь за воротами никогда не кончится
10:12:04 04-12-2023
Хорошенькие у них там планы на работоспособных мужиков...
10:22:27 04-12-2023
В России вообще дефицит людей, к 2050 году население уменьшится до 130 млн р.
10:28:22 04-12-2023
Неужели? А как же Искусственный Интеллект? Как бы наоборот не вышло.
07:28:09 05-12-2023
Гость (10:28:22 04-12-2023) Неужели? А как же Искусственный Интеллект? Как бы наоборот н... А как он будет работать в обрабатывающей промышленности? ) Тут наоборот другое выходит. Фантасты верили, что в будущем тяжелую примитивную работу будут делать роботы, а человеки станут заниматься творчеством. Но что то идёт к тому, что как раз наоборот. Хотя фантасты и в человечество верили, что каждый будет способен к интеллектуальному и творческом труду, но увы, пока это по прежнему только фантастика
10:30:29 04-12-2023
Вообще-то, ещё лет 10 назад телеведущий Соловьев на полном серьёзе распростанял сведения, что по данным ЗАГСов в России живёт не более 80 миллионов человек.
12:45:35 04-12-2023
Гость (10:30:29 04-12-2023) Вообще-то, ещё лет 10 назад телеведущий Соловьев на полном с... пруф, как говорится по ТВ, в студию!
10:39:55 04-12-2023
Сичас начальника специалиста нама завозить будет
10:59:07 04-12-2023
заставьте яндекс и сбер платить все налоги и отчисления за курьеров. И кадров прибавиться.
11:40:46 04-12-2023
В Швейцарии и Южной Корее не стабильно? Там нет развития?----- 21 век на дворе, видимо, технологии производства там развиты так, что на все хватает народа. А что толку от рождаемости в сомали всяких...
11:51:54 04-12-2023
Гость (11:40:46 04-12-2023) В Швейцарии и Южной Корее не стабильно? Там нет развития?---... Это для понимания общемировых тенденций: в бедных странах рождаемость высокая, так как за счет количества работников у них удается хоть что-то получать для существования. И наоборот, в странах цивилизованных есть проблема с рождаемостью. Это просто аксиома для всех стран. Первые 120 мест занимают самые беднейшие страны, цивилизованные - начиная со 130 места в мире (Исландия с коэффициентом 1,72).
12:36:02 04-12-2023
Гость (11:51:54 04-12-2023) Это для понимания общемировых тенденций: в бедных странах ро... так а Вы то в какой стране хотели бы жить, в цивилизованной с низкой рождаемостью, или в беднейшей, но с высокой рождаемостью? что-то у нас пока и с рождаемостью и с цивилизованностью проблемы.
13:32:12 04-12-2023
Гость (12:36:02 04-12-2023) так а Вы то в какой стране хотели бы жить, в цивилизованной ... Довольно спорное у вас высказывание) Для вашего развития: Экономика России занимает 5-е место среди стран мира и 1-е среди стран Европы по объёму ВВП по ППС, который на 2023 год оценивался в 5,510 трлн долларов (по данным МВФ). По объёму номинального ВВП (2,215 трлн долларов в 2022 году) Россия занимала 8-е место в мире и 4-е в Европе (по данным МВФ). - И это не кремлевская пропаганда, это сообщает Форбс со ссылкой на международные рейтинговые агентства.
14:56:11 04-12-2023
Гость (13:32:12 04-12-2023) Довольно спорное у вас высказывание) Для вашего развития: Эк... хорошо. а по ВВП душу населения на каком? на 60-ом?
21:20:59 04-12-2023
Гость (13:32:12 04-12-2023) Довольно спорное у вас высказывание) Для вашего развития: Эк... А люди-то и не в курсе
05:38:30 05-12-2023
Гость (21:20:59 04-12-2023) А люди-то и не в курсе... То есть это придуманная инфа? То есть Кремль заплатил МВФ, чтобы те хвалили Кремль? Тебе не кажется, что ты просто дурак?
07:30:54 05-12-2023
Гость (21:20:59 04-12-2023) А люди-то и не в курсе... Так это проблема людей. Они выдумали себе какие то молочные реки с кисельными берегами в неведомых "цивилизованных странах", а потом сидят дуются, что у них во дворе такой реки нету. Доходит до смешного, даже климат в вину правительству ставят.
07:24:51 05-12-2023
Гость (12:36:02 04-12-2023) так а Вы то в какой стране хотели бы жить, в цивилизованной ... А вы когда в последний раз были в Сомали, чтобы столь авторитетно сравнить их цивилизованность с российской? Эта тенденция получается автоматически, так что косвенно можно сделать вывод, что насчет проблем с цивилизованностью вы таки приврали чуток. Или не чуток.
12:57:13 04-12-2023
Дефицит кадров! Но ни один работодатель не берёт к себе на работу сотрудников старше 40 лет - категорически! Даже если ты очень хороший специалист...
07:34:21 05-12-2023
Гость (12:57:13 04-12-2023) Дефицит кадров! Но ни один работодатель не берёт к себе на р... Я бы не сказала так категорично обо всех работодателях. Но если у начальника такой закидон в головке, то и пусть его бизнес вымирает, ибо человек явно глуп, так ему и надо. Впрочем, скоро реально им не из чего будет выбирать, придётся перестраиваться как то.
13:06:54 04-12-2023
Мне больше 40, в отделе работают 25 летние и чуть старше, так они уже дряхлые старики и душой и порой телом. Болячки, вялость, лень. Ну если умный работодатель, то выбирать будет индивидуально. У меня так я посмотрю все гораздо оптимистичнее этих 25 летних и энергии Ого-го и опыт.