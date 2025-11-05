В России появятся детские сим-карты с родительским контролем и функцией отслеживания

Аналогичная функция будет доступна для пожилых граждан

05 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Новый смартфон с новой сим-картой / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России появятся детские сим-карты, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. С их помощью родители смогут отслеживать местоположение детей без необходимости подавать официальное заявление, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Глава ведомства уточнил, что аналогичная функция будет доступна для пожилых граждан. Через портал "Госуслуги" они смогут назначить доверенное лицо, которое получит право доступа к их геолокации. Это позволит родственникам или опекунам быстрее получать информацию от оператора связи в экстренных ситуациях.

Кроме того, пользователи "Госуслуг" смогут добровольно дать согласие на получение уведомлений о поиске пропавших людей. По словам Шадаева, новая функция будет внедрена в рамках расширения возможностей платформы и направлена на повышение безопасности граждан.

