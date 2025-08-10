Дожди и грозы настигнут Алтайский край 10 августа

Воздух прогреется до +23 градусов

10 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

10 августа в Алтайском крае ожидаются грозы и дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В восточных районах возможны сильные дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.