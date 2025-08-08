Местами возможны грозы и порывистый ветер

08 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Девушка с зонтом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на предстоящих выходных – 9 и 10 августа – ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Так, ночью на обоих выходных температура воздуха будет колебаться от +7 до +13 градусов. В субботу, 9 августа, столбики термометров днем покажут +15...+20 градусов. А уже в воскресенье, 10 августа, дневные температуры достигнут +18...+23 градусов.

На протяжении двух суток в регионе будут идти дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 9 августа.

«Также в утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет умеренный, при грозах временами порывистый», – уточнила специалист.

Синоптик отметила, что неустойчивую дождливую погоду спровоцировал высотный циклон, который установился над регионами Западной Сибири.

Напомним, что до 15 августа в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы и град. Короткие периоды потепления могут появиться в третьей декаде месяца, однако говорить об этом пока рано.