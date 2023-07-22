Движение на улице Аванесова в Барнауле полностью восстановили

Накануне на дороге образовался огромный провал в асфальте

22 июля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле полностью восстановили движение по улице Аванесова, сообщили в мэрии.

Напомним, 21 июля в районе дома № 108 образовалась огромная дыра в асфальте из-за промыва коллектора. С последствиями разбирались сотрудники водоканала. В связи со случившимся четную сторону улицы Аванесова закрывали для ремонта.

22 июля стало известно, что провал на дороге заделали, а также открыли движение транспорта по прежней схеме, однако изначально проезд на четной стороне улицы был возобновлен только по одной полосе.