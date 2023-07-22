На улице Аванесова в Барнауле открыли движение транспорта по прежней схеме

Но пока проезд на четной стороне улицы возобновлен только по одной полосе

22 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле на улице Аванесова, где накануне образовалась дыра в асфальте, открыли движение транспорта по прежней схеме.

Как сообщили в мэрии, специалисты водоканала устранили нештатную ситуацию в районе дома № 108 и провели работы по восстановлению дорожного покрытия.

"Движение транспорта на четной стороне улицы Аванесова открыто по одной полосе, вторая полоса будет открыта после завершения регламентных работ. На нечетной стороне улицы движение транспорта возобновлено в прежнем режиме", – пояснили в горадминистрации.

Ранее депутат АКЗС Сергей Булаев высказался о пробке из-за ямы на Аванесова.