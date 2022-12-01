3,5 миллиарда рублей за счёт налоговых вычетов вернули жители Алтайского края в 2022 году

Жителям Алтайского края вернули почти 3,5 миллиарда рублей за счёт налоговых вычетов. Это на 31% больше, чем в прошлом году. Всего в рамках декларационной кампании в налоговые инспекции региона поступило 162 тысячи деклараций 3-НДФЛ, из них 83% были с заявленным правом на налоговый вычет. Наиболее популярными среди жителей региона остаются вычеты, связанные с приобретением и строительством жилья, лечением и обучением, об этом 30 ноября рассказал руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.

«В этом году уже предоставлено более 81 тысячи деклараций с вычетами на приобретение и строительство жилья. Их количество увеличилось на 20%. Общая сумма имущественных налоговых вычетов по приобретению жилья составила более 25,5 млрд руб. Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 28 тысяч жителей края. Количество таких налогоплательщиков выросло в 1,5 раза. Общая сумма социальных налоговых вычетов составила 1,344 млрд рублей», — сообщил Легостаев.

Новости

Экономика Количество миллиардеров в два раза увеличилось в Алтайском крае

А какие ещё вычеты оформляют?

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю отметил, что постепенно увеличивается и количество налоговых вычетов, связанных с инвестированием. По сравнению с прошлым годом в крае их стало больше на 20%. Суммарно две тысячи налогоплательщиков заявили инвестиционных налоговых вычетов на сумму 521 млн руб.

Правом на оформление профессионального налогового вычета воспользовались 1,7 тысячи налогоплательщиков. В их число вошли адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, которые платят НДФЛ, и др.

Через сколько придёт возврат?

Напомним, что Налоговый кодекс на камеральную проверку представленной декларации предусматривает три месяца. Ещё один месяц даётся ведомству на возврат налога. Легостаев рассказал, что ещё в начале года перед УФНС была поставлена задача максимально сократить эти сроки.

«Мы постарались это ускорить, и в первом полугодии средний срок возврата с момента предоставления декларации до зачисления денег на расчётный счет физлица составил 33 дня, во втором — 22. Были случаи, когда декларация с полным пакетом документов предоставлялась через личный кабинет и срок возврата составлял менее двух недель», — сообщил руководитель регионального УФНС.

Новости

Общество Какие налоги надо заплатить до декабря 2022 года и на чём ещё можно сэкономить

Вычеты в беззаявительном порядке

Алексей Легостаев напомнил, что уже с прошлого года в России два вида вычетов предоставляют проактивно: инвестиционный и связанный с покупкой жилья в ипотеку. То есть никаких документов и деклараций заполнять не нужно. Все сведения в налоговую поступают из банков. Сотрудники ведомства в личном кабинете налогоплательщика формируют форму-заявление и человеку требуется лишь ознакомиться с информацией. Если данные он подтверждает, запускается механизм возврата на доходы физических лиц.

«В этом году в налоговые органы края поступило порядка 13 тысяч сообщений от банков. Из них 11,5 тысячи — сведения по внесению физическими лицами сумм на индивидуальный инвестиционный счёт и 1,5 тысячи сведений — по расходам на приобретение, строительство жилья в ипотеку. Но более половины таких физических лиц у нас не имеют личного кабинета налогоплательщика. То есть у них в принципе нет возможности работать в этом упрощённом порядке. В этом случае можно только самостоятельно подавать декларации 3-НДФЛ», — объяснил эксперт.

Кстати, не всегда такие расходы предусматривают возможность предоставления вычета. Например, у человека нет доходов, с которых были уплачены налоги. Соответственно, и вычет ему не положен. Остальным же налоговый вычет в упрощённом порядке без подачи деклараций уже предоставили — 1,6 тысячи физлиц деньги зачислили на их счета.

С марта 2022 года аналогичный упрощённый порядок распространяется и на получение переходящих остатков имущественных вычетов, если право на их получение возникло с 2020 года. То есть имущественный вычет был уже получен в 2021 году, но не полностью.

«Если человек в прошлом году подавал декларацию на приобретение и строительство жилья, но не смог полностью воспользоваться суммой вычета, потому что ему не хватило дохода, в этом году эти остатки мы уже обрабатывали самостоятельно. Также через личный кабинет отправляли предзаполненное заявление для их получения. В результате тысяча налогоплательщиков подписали это заявление и получили деньги», — пояснил Легостаев.