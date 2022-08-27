В Барнауле за 110 миллионов продают отель с солнечной электростанцией

Фото: avito.ru

Апарт-отель Fedorov на улице Садгородской, 14, выставили на продажу в столице Алтайского края. Самым интересным элементом оформления гостиницы является мощная солнечная электростанция, установленная на фронтоне кирпичного здания. В этой станции 42 солнечные батареи по 5 кВт каждая.

По данным продавца, гостиница может приносить стабильный месячный доход от 1 млн рублей. В ней есть 14 номеров (апартаменты, люксы и стандарты), бассейн, баня, сауна, хаммам, фитобочки.

Здание построено в пять этажей (один подземный), номера располагаются на втором и третьем уровнях. Также есть ресторан, бильярдная и кальянная комнаты. Общая площадь сооружения 2063 кв. м, здание стоит на участке 9 соток.

Отдельно автор объявления пишет об оружейной комнате на 50 ячеек, которые все уже арендованы.

Напомним, что в Барнауле продают дом-памятник с «аркой НКВД».