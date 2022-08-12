В Сибири построят морсовый завод, ягоды для которого планируют закупать на Алтае

В Новосибирской области одобрили инвестиционный проект на 120 млн рублей по строительству завода, производящего ягодные морсы, сообщает «ЧС-ИНФО».

Приступить к строительству завода намерены в 2023 году. Запустить производство должны в конце 2024 года. Предприятие будет выпускать морсы из брусники, клюквы, чёрной смородины, малины, жимолости и облепихи.

«Планируем закупать ягоду в районах Новосибирской области, а также рассматриваем возможность приобретения сырья в Томской области и на Алтае. Завод выйдет на проектную мощность в 2029 году», — отметил гендиректор компании «Натуральные продукты» Сергей Морозов.

Продавать морс собираются в полулитровых и литровых бутылках. Запланированный объём производства — около 2,3 млн единиц продукции в год.