Экс-президент ЛУКОЙЛа Алекперов впервые возглавил российский список Forbes

Его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов

02 апреля 2024, 23:21, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов впервые возглавил российский список Forbes. Об этом свидетельствует новый рейтинг, составленный бизнес-изданием. Его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов.

В общей сложности в список богатейших людей мира Forbes вошли 125 российских миллиардеров, что на 15 больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние увеличилось до 576,8 млрд долларов — на 14% больше прошлогодних показателей. При этом у 64 российских миллиардеров богатство увеличилось, 24 у активы сократились.

Второе место в российском списке занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 27,4 млрд долларов. Третье место рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26,6 млрд долларов. В топ-10 также вошли Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и другие.