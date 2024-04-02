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Экс-президент ЛУКОЙЛа Алекперов впервые возглавил российский список Forbes

Его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов

02 апреля 2024, 23:21, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru
Гора рублей / Фото: amic.ru

Экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов впервые возглавил российский список Forbes. Об этом свидетельствует новый рейтинг, составленный бизнес-изданием. Его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов.

В общей сложности в список богатейших людей мира Forbes вошли 125 российских миллиардеров, что на 15 больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние увеличилось до 576,8 млрд долларов — на 14% больше прошлогодних показателей. При этом у 64 российских миллиардеров богатство увеличилось, 24 у активы сократились.

Второе место в российском списке занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 27,4 млрд долларов. Третье место рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26,6 млрд долларов. В топ-10 также вошли Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и другие.

бизнес

Комментарии 9

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Гость

02:52:20 03-04-2024

Тоже таджик ?

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Грыша

06:11:12 03-04-2024

В стране нищета

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Гость

06:42:29 03-04-2024

Если ты умный, то на работу не возьмут. Если сильный, то в зоопарк могут посадить. -Гориллы слоны медведи. Честно работая, миллиардером не станешь.

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Гость

06:54:17 03-04-2024

Если на вашем садовом участке нашли нефть, то она принадлежит Алекперову, а если нашли борщевик, то он ваш.

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Гость.

07:54:19 03-04-2024

Министр бывший - и скачок в олигархи.И таких из олигархов много! Честно стал владельцем советских нефтедобывающих предприятий,министром которых он был.Он стал не экс-президентом, а теневым президентом, чтоб на него западные санкции не накладывались.

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Сергей

07:56:04 03-04-2024

Ну наконец-то дождались, всётаки стал первым, давайте же дружно порадуемся за господина!!!! 👏👏👏👏👏👏

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Гость

08:23:16 03-04-2024

Олигархи богатеют народ нищает.

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Гость

08:36:46 03-04-2024

А всё-таки здорово , что природные ресурсы к нас принадлежат народу по конституции.
Вот читаешь, что у человека триллионы рублей и как-то сразу чувствуешь с ним близость и еденинение

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Гость

14:40:43 03-04-2024

Эх..я заправляюсь на Лукойле а миллионер он....

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