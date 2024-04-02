Экс-президент ЛУКОЙЛа Алекперов впервые возглавил российский список Forbes
Его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов
02 апреля 2024, 23:21, ИА Амител
Экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов впервые возглавил российский список Forbes. Об этом свидетельствует новый рейтинг, составленный бизнес-изданием. Его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов.
В общей сложности в список богатейших людей мира Forbes вошли 125 российских миллиардеров, что на 15 больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние увеличилось до 576,8 млрд долларов — на 14% больше прошлогодних показателей. При этом у 64 российских миллиардеров богатство увеличилось, 24 у активы сократились.
Второе место в российском списке занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 27,4 млрд долларов. Третье место рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26,6 млрд долларов. В топ-10 также вошли Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и другие.
02:52:20 03-04-2024
Тоже таджик ?
06:11:12 03-04-2024
В стране нищета
06:42:29 03-04-2024
Если ты умный, то на работу не возьмут. Если сильный, то в зоопарк могут посадить. -Гориллы слоны медведи. Честно работая, миллиардером не станешь.
06:54:17 03-04-2024
Если на вашем садовом участке нашли нефть, то она принадлежит Алекперову, а если нашли борщевик, то он ваш.
07:54:19 03-04-2024
Министр бывший - и скачок в олигархи.И таких из олигархов много! Честно стал владельцем советских нефтедобывающих предприятий,министром которых он был.Он стал не экс-президентом, а теневым президентом, чтоб на него западные санкции не накладывались.
07:56:04 03-04-2024
Ну наконец-то дождались, всётаки стал первым, давайте же дружно порадуемся за господина!!!! 👏👏👏👏👏👏
08:23:16 03-04-2024
Олигархи богатеют народ нищает.
08:36:46 03-04-2024
А всё-таки здорово , что природные ресурсы к нас принадлежат народу по конституции.
Вот читаешь, что у человека триллионы рублей и как-то сразу чувствуешь с ним близость и еденинение
14:40:43 03-04-2024
Эх..я заправляюсь на Лукойле а миллионер он....