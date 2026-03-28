В Госдуме предложили пускать в интернет только по паспорту
Родителям следует рекомендовать ограничивать использование гаджетов детьми
28 марта 2026, 01:08, ИА Амител
Комитет Госдумы РФ по защите семьи предложил ввести вход в интернет по паспорту. С такой инициативой выступила глава комитета Нина Останина в комментарии RT.
По ее словам, подобные ограничения могут повысить безопасность детей в Сети, в том числе защитить их от мошенников.
«Таким образом мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», — заявила Останина.
Она также отметила, что родителям следует рекомендовать ограничивать использование гаджетов детьми.
Ранее сообщалось, что правительство Австрии планирует ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 14 лет.
01:55:21 28-03-2026
А пускать в госдуму по справке от нарколога и психиатра не предложили?
02:04:45 28-03-2026
Какие карательные меры предусмотрены к малолетним нарушителям?
03:03:04 28-03-2026
полностью поддерживаю данную инициативу.
главное- сохранность личных данных
20:50:27 28-03-2026
Патамушта (03:03:04 28-03-2026) полностью поддерживаю данную инициативу.главное- сохранн... А вот с последним-то как раз очень серьезная проблема. От слова "оно здесь не работает, от слова совсем".
07:20:54 28-03-2026
а данные паспорта прятать от детей? прятать паспорт и все документы, где указаны данные паспорта?
очередная глупость
08:17:19 28-03-2026
Ну хоть одно действительно здравое предложение, действительно доколе
08:25:56 28-03-2026
Сеньор Помидор закручивает гайки.
08:54:07 28-03-2026
Понятно. С жульем справиться не можете.
12:26:38 28-03-2026
Гость (08:54:07 28-03-2026) Понятно. С жульем справиться не можете. ... Не хотят, это же так удобно строить цифровой концлагерь под предлогом защиты граждан от мошенников.
09:56:06 28-03-2026
Это чтобы, что? Чтобы жители всех других стран поняли, как сладко нам тут живется?
11:03:12 28-03-2026
А может проще сразу сделать страницу со своими персональными данными включая номера карт с пин-кодом и паролями от всего что есть и выложить в открытом доступе чтоб облегчить работу заинтересованным лицам
11:17:04 28-03-2026
А все остальные страны нам завидуют!
12:24:38 28-03-2026
Государство все беспокоится о нашей безопасности, только не борьбой с мошенниками, а тотальным контролем, зашёл в интернет предъяви паспорт.
12:55:16 28-03-2026
Интернет и так давно по паспорту.
Вы не купите симкарту и не подключите домашний интернет без паспорта.
14:48:51 28-03-2026
Гость (12:55:16 28-03-2026) Интернет и так давно по паспорту.Вы не купите симкарту и... теперь захочешь зайти на сайт-будешь данные паспорта вводить....понял?
00:59:24 29-03-2026
скоро кроме паспорта будет необходимо сдать анализы и флюрографию, нормы ГТО, активно участвовать в художественной самодеятельности....