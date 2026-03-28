В Госдуме предложили пускать в интернет только по паспорту

Родителям следует рекомендовать ограничивать использование гаджетов детьми

28 марта 2026, 01:08, ИА Амител

Комитет Госдумы РФ по защите семьи предложил ввести вход в интернет по паспорту. С такой инициативой выступила глава комитета Нина Останина в комментарии RT.

По ее словам, подобные ограничения могут повысить безопасность детей в Сети, в том числе защитить их от мошенников.

«Таким образом мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», — заявила Останина.

Она также отметила, что родителям следует рекомендовать ограничивать использование гаджетов детьми.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии планирует ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 14 лет.