НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили пускать в интернет только по паспорту

Родителям следует рекомендовать ограничивать использование гаджетов детьми

28 марта 2026, 01:08, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы РФ по защите семьи предложил ввести вход в интернет по паспорту. С такой инициативой выступила глава комитета Нина Останина в комментарии RT.

По ее словам, подобные ограничения могут повысить безопасность детей в Сети, в том числе защитить их от мошенников.

«Таким образом мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», — заявила Останина.

Она также отметила, что родителям следует рекомендовать ограничивать использование гаджетов детьми.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии планирует ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 14 лет.

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Литве предложили запретить соцсети для детей до 16 лет

За нарушение требований предлагается штраф до четырех тысяч евро
НОВОСТИОбщество

Россия дети интернет

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

01:55:21 28-03-2026

А пускать в госдуму по справке от нарколога и психиатра не предложили?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:04:45 28-03-2026

Какие карательные меры предусмотрены к малолетним нарушителям?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Патамушта

03:03:04 28-03-2026

полностью поддерживаю данную инициативу.
главное- сохранность личных данных

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:50:27 28-03-2026

Патамушта (03:03:04 28-03-2026) полностью поддерживаю данную инициативу.главное- сохранн... А вот с последним-то как раз очень серьезная проблема. От слова "оно здесь не работает, от слова совсем".

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:20:54 28-03-2026

а данные паспорта прятать от детей? прятать паспорт и все документы, где указаны данные паспорта?
очередная глупость

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:19 28-03-2026

Ну хоть одно действительно здравое предложение, действительно доколе

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:56 28-03-2026

Сеньор Помидор закручивает гайки.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:07 28-03-2026

Понятно. С жульем справиться не можете.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:38 28-03-2026

Гость (08:54:07 28-03-2026) Понятно. С жульем справиться не можете. ... Не хотят, это же так удобно строить цифровой концлагерь под предлогом защиты граждан от мошенников.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:06 28-03-2026

Это чтобы, что? Чтобы жители всех других стран поняли, как сладко нам тут живется?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:03:12 28-03-2026

А может проще сразу сделать страницу со своими персональными данными включая номера карт с пин-кодом и паролями от всего что есть и выложить в открытом доступе чтоб облегчить работу заинтересованным лицам

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:04 28-03-2026

А все остальные страны нам завидуют!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:38 28-03-2026

Государство все беспокоится о нашей безопасности, только не борьбой с мошенниками, а тотальным контролем, зашёл в интернет предъяви паспорт.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:16 28-03-2026

Интернет и так давно по паспорту.
Вы не купите симкарту и не подключите домашний интернет без паспорта.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:51 28-03-2026

Гость (12:55:16 28-03-2026) Интернет и так давно по паспорту.Вы не купите симкарту и... теперь захочешь зайти на сайт-будешь данные паспорта вводить....понял?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:59:24 29-03-2026

скоро кроме паспорта будет необходимо сдать анализы и флюрографию, нормы ГТО, активно участвовать в художественной самодеятельности....

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров