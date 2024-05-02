Еще один аварийный дом снесли в Барнауле
Двухэтажка на Рылеева, 11, была введена в эксплуатацию в 1957 году
02 мая 2024, 12:53, ИА Амител
Снос дома на ул. Рылеева, 11 / Фото: barnaul.org
В Железнодорожном районе Барнаула снесли аварийный двухэтажный дом по улице Рылеева, 11, сообщает мэрия.
Здание ввели в эксплуатацию в 1957 году, а в 2016-м — признали аварийным. Впоследствии дом расселили по краевой программе.
Как добавили в администрации, за 2023 год в Железнодорожном районе снесли 20 аварийных многоквартирных домов. В 2024-м эта работа продолжится.
Ранее сообщили, что в Барнауле расселят дом № 1а на улице Чкалова, у которого прогнила крыша.
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