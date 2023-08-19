Фестиваль красок в барнаульском парке перенесли из-за погоды

Мероприятие состоится в воскресенье, 20 августа

19 августа 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

19 августа в Барнауле должен был пройти фестиваль красок. Из-за погодных условий организаторы решили его перенести.

Мероприятие должно было состояться в парке "Эдельвейс", однако администрация приняла решение о переносе фестиваля на 20 августа. Начало фестиваля красок запланировано на 13:00.

Причиной для переноса стала пасмурная погода.

Организаторы принесли свои извинения за предоставленные неудобства.