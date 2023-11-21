"Фонтанка" узнала, как организована доставка беженцев на финскую границу в России

Найти доказательств тому, что власти РФ якобы специально подвозят беженцев, не удалось

21 ноября 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За последние недели финские пограничные службы зарегистрировали у себя более 400 беженцев, многих из которых до российско-финской границы довозят контрабандисты, в том числе на машинах с российскими и европейскими номерами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Журналисты издания несколько дней изучали чаты, где выходцы из Африки и Ближнего Востока изучают возможность проезда в Финляндию. Многие из них обращаются к контрабандистам, которых называют "мухарибами" – в переводе с арабского это "торговцы людьми". Стоимость их помощи составляет от 2 до 3 тысяч евро. В "услугу" входит приглашение из России, билет на самолет до Минска или Москвы, проезд до Санкт-Петербурга и заброска поближе к границе.

После того как финны закрыли четыре КПП на восточной границе, дорога сильно подорожала, а подвозить теперь начали максимум за 30 км до границы. Также полицейские в России все чаще стали останавливать подозрительные машины и проверять документы, в том числе и срок действия визы.

При этом найти доказательств тому, что власти РФ якобы специально подвозят беженцев, не удалось. Наоборот, беженцы заявляли, что с просроченной визой могут возникнуть проблемы.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. В МВД страны пояснили, что причиной стал бесконтрольный поток беженцев из Сомали, Йемена и Сирии, которые якобы прибывают в Финляндию из России. Ограничения будут действовать до следующего февраля.