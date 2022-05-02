Барабаны и танцы с саблями. Как в Алтайском крае отпраздновали Цветение маральника
На «Бирюзовой Катуни» 1 мая было особенно жарко и весело
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
15 тысяч человек приехали на праздник «Цветение маральника», который прошёл 1 мая на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. Этот красивый праздник уже давно стал традиционным и открывает летний туристический сезон на Алтае.
В этот раз к тому же повезло с погодой: было по-летнему жарко и солнечно. Гости развлекались, танцевали, пели песни и загорали на берегу красавицы-Катуни.
Организаторы подготовили впечатляющую программу. Это и народные забавы с песнями, частушками и национальными угощениями; и ярмарка мастеров, где ремесленники удивляли и восхищали своими изделиями; и танцы творческих коллективов, и будоражащее шоу барабанщиков. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Канатоходцы и барабанщики. Чем порадует праздник «Цветение маральника» и как туда добраться