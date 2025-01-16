Фронтовики и труженики тыла получат выплаты к 80-летию Победы
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
16 января 2025, 08:14, ИА Амител
Фронтовики получат единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в апреле – мае 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Выплата в размере 80 тысяч рублей будет предоставлена фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, строителям оборонительных сооружений и работникам авиабаз", – следует из указа.
Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч рублей.
Платежи предназначены для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих как в России, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
08:52:34 16-01-2025
Им по сколько лет то?
Внукам ?
10:10:09 16-01-2025
Всего 500 рублей в месяц платит край инвалидам боевых действий Чечни и Афгана. Очень давно не было индексации данной выплаты. Когда краевые власти вспомнят о этих людях?
11:34:30 16-01-2025
Последний год рождения призывников на ВОВ - 1928. Вот и считай сколько лет фронтовикам.
12:13:13 16-01-2025
Гость (11:34:30 16-01-2025) Последний год рождения призывников на ВОВ - 1928. Вот и счит...
1927, если быть точным