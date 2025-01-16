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Фронтовики и труженики тыла получат выплаты к 80-летию Победы

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

16 января 2025, 08:14, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фронтовики получат единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в апреле – мае 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Выплата в размере 80 тысяч рублей будет предоставлена фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, строителям оборонительных сооружений и работникам авиабаз", – следует из указа.

Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч рублей.

Платежи предназначены для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих как в России, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Россия День Победы выплаты Ветераны

Комментарии 4

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Гость

08:52:34 16-01-2025

Им по сколько лет то?
Внукам ?

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Гость

10:10:09 16-01-2025

Всего 500 рублей в месяц платит край инвалидам боевых действий Чечни и Афгана. Очень давно не было индексации данной выплаты. Когда краевые власти вспомнят о этих людях?

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Гость

11:34:30 16-01-2025

Последний год рождения призывников на ВОВ - 1928. Вот и считай сколько лет фронтовикам.

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Гость

12:13:13 16-01-2025

Гость (11:34:30 16-01-2025) Последний год рождения призывников на ВОВ - 1928. Вот и счит...
1927, если быть точным

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