Соответствующий указ подписал Владимир Путин

16 января 2025, 08:14, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фронтовики получат единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в апреле – мае 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Выплата в размере 80 тысяч рублей будет предоставлена фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, строителям оборонительных сооружений и работникам авиабаз", – следует из указа.

Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч рублей.

Платежи предназначены для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих как в России, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.