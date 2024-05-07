С каждым годом этих людей становится все меньше

07 мая 2024, 16:30, ИА Амител

День Победы в Барнауле – 2021 / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае проживают 103 инвалида и участника Великой Отечественной войны и 3720 тружеников тыла. Об этом во время онлайн-форума на сайте регионального правительства рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Также на Алтае проживают 122 человека из блокадного Ленинграда, 137 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 1623 вдовы и вдовца погибших инвалидов и участников ВОВ (у 985 из них нет статуса "труженик тыла").

Напомним, в мае 2023 года в регионе проживало 167 участников и инвалидов ВОВ. За прошедший год их стало меньше на 38%. На фронт в 1941-1945 годах могли попасть те, кто родился до 1927 года включительно. Сейчас этим ветеранам 97 и более лет.