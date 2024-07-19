Москвичи постригли газон на стадионе "Динамо" в Барнауле и сделали его качественным

На главной арене города провели работы по реконструкции травы

19 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Новый газон на стадионе "Динамо-Барнаул"

Компания "Спортгазон" из Москвы провела работы по реконструкции газона на барнаульском стадионе "Динамо", который находился в ужасном состоянии, сообщает пресс-служба клуба.

Какие работы провели на стадионе?

В течение нескольких дней на главной спортивной арене края московские специалисты состригли траву, подрезали дерн и провели аэрацию с подсеиванием семян.

"Все это позволит сделать футбольное поле ровнее, а травяное покрытие – более качественным", – сообщили в клубе.

Московская компания "Спортгазон" занимается реконструкцией футбольных полей по всей стране, в том числе и для клубов Российской премьер-лиги. Первый матч на обновленном газоне пройдет 25 июля. Барнаульцы сыграют с "Уральцем".

Почему вообще возникла проблема с газоном?

Стадион "Динамо" находится в ужасном состоянии и требует реконструкции. В этом году из-за плохого газона алтайский футбольный клуб был вынужден начать чемпионат страны на выезде: арену не допустила специальная комиссия РФС. Президент клуба Алексей Минин рассказывал потом журналистам, что причина плохого газона на домашнем стадионе команды – зимние перепады температуры. В планах руководства клуба переложить новый газон на стадионе. На это понадобится 10-12 миллионов, если стелить натуральный газон, или 50 миллионов рублей на искусственный.

"Для нас это болезненная тема. Много лет мы весьма успешно занимаемся подготовкой газона к сезону, но в этом году нас подвели погодные условия. Зимой прошли ливни, траву приморозило. Наши сотрудники работали с утра до вечера, пытались исправить проблему – аэрация, удобрения, семена. Но на некоторых участках пророста как не было, так и нет", – заявил журналистам президент "Динамо-Барнаул" Алексей Минин.

Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века.