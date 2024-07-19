Москвичи постригли газон на стадионе "Динамо" в Барнауле и сделали его качественным
На главной арене города провели работы по реконструкции травы
19 июля 2024, 06:15, ИА Амител
Компания "Спортгазон" из Москвы провела работы по реконструкции газона на барнаульском стадионе "Динамо", который находился в ужасном состоянии, сообщает пресс-служба клуба.
Какие работы провели на стадионе?
В течение нескольких дней на главной спортивной арене края московские специалисты состригли траву, подрезали дерн и провели аэрацию с подсеиванием семян.
"Все это позволит сделать футбольное поле ровнее, а травяное покрытие – более качественным", – сообщили в клубе.
Московская компания "Спортгазон" занимается реконструкцией футбольных полей по всей стране, в том числе и для клубов Российской премьер-лиги. Первый матч на обновленном газоне пройдет 25 июля. Барнаульцы сыграют с "Уральцем".
Почему вообще возникла проблема с газоном?
Стадион "Динамо" находится в ужасном состоянии и требует реконструкции. В этом году из-за плохого газона алтайский футбольный клуб был вынужден начать чемпионат страны на выезде: арену не допустила специальная комиссия РФС. Президент клуба Алексей Минин рассказывал потом журналистам, что причина плохого газона на домашнем стадионе команды – зимние перепады температуры. В планах руководства клуба переложить новый газон на стадионе. На это понадобится 10-12 миллионов, если стелить натуральный газон, или 50 миллионов рублей на искусственный.
"Для нас это болезненная тема. Много лет мы весьма успешно занимаемся подготовкой газона к сезону, но в этом году нас подвели погодные условия. Зимой прошли ливни, траву приморозило. Наши сотрудники работали с утра до вечера, пытались исправить проблему – аэрация, удобрения, семена. Но на некоторых участках пророста как не было, так и нет", – заявил журналистам президент "Динамо-Барнаул" Алексей Минин.
Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века.
08:17:19 19-07-2024
В аграрный край приезжают москвичи,чтобы посеять,подстричь травку на стадионе...Это как понимать?
09:20:50 19-07-2024
Гость (08:17:19 19-07-2024) В аграрный край приезжают москвичи,чтобы посеять,подстричь т... Барнаул - столица мiра.
и сами москвичи у барнаульцев на посылках.
09:22:20 19-07-2024
Гость (08:17:19 19-07-2024) В аграрный край приезжают москвичи,чтобы посеять,подстричь т... А аграрный край кому принадлежит ?
10:44:11 19-07-2024
Гость (08:17:19 19-07-2024) В аграрный край приезжают москвичи,чтобы посеять,подстричь т... Кто-то из комиссии РФС совладелец компании "Спортгазон".
11:26:24 19-07-2024
Я так понимаю что "день Сибирского поля" надо было не в Павловске проводить, а на стадионе Динамо. И что, в крае настолько всё грустно и и руки растут не от туда чбот травку подстричь? Вот вам и рывки с прорывами.
14:36:43 19-07-2024
Очередной пример немощности этого "города" и крутости Москвы и ее людей.