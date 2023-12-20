ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Против были 49 стран, в том числе США, Великобритания и Германия

20 декабря 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ рекомендует странам принять надлежащие меры, в том числе в законодательной и образовательной сферах, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Кроме того, он призывает бороться с отрицанием преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в те годы.

Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания. Документ также призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами.

Резолюцию поддержали 118 стран, еще 49 были против. Воздержались 14. В частности, РФ, Китай и Израиль были в числе голосовавших "за", а страны Запада в своей массе выступили "против".