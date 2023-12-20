ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Против были 49 стран, в том числе США, Великобритания и Германия
20 декабря 2023, 11:02, ИА Амител
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ рекомендует странам принять надлежащие меры, в том числе в законодательной и образовательной сферах, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Кроме того, он призывает бороться с отрицанием преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в те годы.
Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания. Документ также призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами.
Резолюцию поддержали 118 стран, еще 49 были против. Воздержались 14. В частности, РФ, Китай и Израиль были в числе голосовавших "за", а страны Запада в своей массе выступили "против".
12:00:47 20-12-2023
- "Резолюцию поддержали 118 стран, еще 49 были против." Резолюцию поддержали страны Африки и Латинской Америки. А те страны, которые воевали с фашизмом не поддержали. Почему такой парадокс?
14:51:46 20-12-2023
Гость (12:00:47 20-12-2023) - "Резолюцию поддержали 118 стран, еще 49 были против." Резо... которые воевали с фашизмом не поддержали --- наверное потому что по факту воевала одна. А теперь маски сорваны
14:54:25 20-12-2023
Гость (12:00:47 20-12-2023) - "Резолюцию поддержали 118 стран, еще 49 были против." Резо... может потому что шовинизм в них и никуда не делся, а был скрыт под масками?! что американцы первые расисты, что европейцы. никуда это не ушло..
14:48:43 20-12-2023
Против были 49 стран, в том числе США, Великобритания и Германия --- они теперь вместе против борьбы с героизацией фашизма