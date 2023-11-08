СБ ООН проведет закрытое заседание по "Северным потокам"

Инициатором заседания стала Россия

08 ноября 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по теме подрыва "Северных потоков". Как сообщает ТАСС, об этом заявило постоянное представительство Бразилии при ООН.

Инициатором заседания стала РФ. Встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине, которое начнется в 23:00 мск. Оно пройдет по инициативе России в связи с ударами киевских властей по Донецку.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

Американский журналист Сеймур Херш высказывал свою версию. Лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22.