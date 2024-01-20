ГИБДД показала кадры с места аварии в Барнауле, где столкнулись "Жигули" и грузовик

В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали

20 января 2024, 17:00, ИА Амител

В ГИБДД Алтайского края поделились кадрами жесткого ДТП с участием "Жигулей" и грузовика, которое произошло утром 19 января на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор в Барнауле.

Как рассказали в ведомстве, 56-летний водитель легковушки не справился с управлением, выскочил на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. В результате пострадали шофер и пассажирка ВАЗа. Их увезли в больницу с тяжелыми травмами.

20 января в Павловском районе погибли два человека при столкновении Toyota и Suzuki. Еще трое получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.