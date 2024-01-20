ГИБДД показала кадры с места аварии в Барнауле, где столкнулись "Жигули" и грузовик
В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали
20 января 2024, 17:00, ИА Амител
В ГИБДД Алтайского края поделились кадрами жесткого ДТП с участием "Жигулей" и грузовика, которое произошло утром 19 января на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор в Барнауле.
Как рассказали в ведомстве, 56-летний водитель легковушки не справился с управлением, выскочил на встречку и столкнулся с большегрузом MAN. В результате пострадали шофер и пассажирка ВАЗа. Их увезли в больницу с тяжелыми травмами.
20 января в Павловском районе погибли два человека при столкновении Toyota и Suzuki. Еще трое получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.
18:57:40 20-01-2024
А то что грузовику делать нечего в левом ряду, так как поворот налево транспорту более 10 тонн запрещён, кто-нибудь из ГИБДД заметил. По Кутузова прутся , плевали они на знаки, хотя бы разок в неделю патруль выставляли.