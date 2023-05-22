Гимнастка из Барнаула победила в чемпионате Европы, выступая за Германию

Дарья занималась художественной гимнастикой в барнаульской спортшколе "Жемчужина Алтая"

22 мая 2023, 10:28, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube

Уроженка Барнаула и бывшая россиянка Дарья Варфоломеева взяла золото в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, сообщает Championat.com.

"Чемпионкой Европы стала Дарья Варфоломеева, которая представляет Германию", – отмечает издание.

Второе и третье место заняли представительницы Болгарии. Российские гимнастки не принимали участие в чемпионате из-за санкций.

Напомним, Дарья занималась художественной гимнастикой в барнаульской спортшколе "Жемчужина Алтая" у тренера Елены Наумовой. В феврале 2019 года она переехала в Германию.

В 2022 году спортсменка принесла Германии первое за 47 лет золото ЧМ по художественной гимнастике. Всего же на этом ЧМ она выиграла четыре медали: золото, два серебра и бронзу.