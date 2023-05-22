Гимнастка из Барнаула победила в чемпионате Европы, выступая за Германию
Дарья занималась художественной гимнастикой в барнаульской спортшколе "Жемчужина Алтая"
22 мая 2023, 10:28, ИА Амител
Уроженка Барнаула и бывшая россиянка Дарья Варфоломеева взяла золото в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, сообщает Championat.com.
"Чемпионкой Европы стала Дарья Варфоломеева, которая представляет Германию", – отмечает издание.
Второе и третье место заняли представительницы Болгарии. Российские гимнастки не принимали участие в чемпионате из-за санкций.
Напомним, Дарья занималась художественной гимнастикой в барнаульской спортшколе "Жемчужина Алтая" у тренера Елены Наумовой. В феврале 2019 года она переехала в Германию.
В 2022 году спортсменка принесла Германии первое за 47 лет золото ЧМ по художественной гимнастике. Всего же на этом ЧМ она выиграла четыре медали: золото, два серебра и бронзу.
10:43:55 22-05-2023
не интересно.
10:48:59 22-05-2023
Пока российских спортсменов нет на ринге, пусть позабавятся, почувствуют себя чемпионами :)))
10:49:06 22-05-2023
молодец Дарья
13:23:04 22-05-2023
кок (10:49:06 22-05-2023) молодец Дарья... Выступает за другую страну, так что не вижу, чем там гордиться.
10:49:34 22-05-2023
Горжусь! За германию...
11:02:01 22-05-2023
Ну и молодец, мы же знаем откуда она. То есть можно и из Барнаула быть лучшей в мире. Если Россия победит, может опять за Россию выступать будет
11:25:22 22-05-2023
Предавший единожды предаст ещё не раз...
13:26:10 22-05-2023
Гость (11:25:22 22-05-2023) Предавший единожды предаст ещё не раз...... Что не нравится? Никакой закон она не нарушила - ни этой страны, ни международный.
11:35:21 22-05-2023
Шаляпин, Рахманинов . Сикорский, А.Толстой и многие другие тоже уехали, не "катили бочку" на СССР, мы же считаем их великими русскими людьми. И гордимся, что Россия родила таких замечательных деятелей.
12:41:49 22-05-2023
Владимир В. (11:35:21 22-05-2023) Шаляпин, Рахманинов . Сикорский, А.Толстой и многие другие т... Оправдываете предательство ?
13:58:12 22-05-2023
Молодец, а вот страна ....
15:54:31 22-05-2023
а германия в это время поставляет танки с крестами на бортах которые всу сравнивает жилые кварталы с землей в Донбассе чемпионат это деньги для организаторов за зрелища и деньги эти идут на производство танков а она получается организатор этих зрелищ
17:27:06 22-05-2023
какой у нас народ то патриотичный, значит претензии предъявляют спортсменам за то, что за другие страны выступают, а своим олигархам, которые страну направо и налево продают на тот же Запад, и деточек своих на том же Западе держат, предъявить не могут...
18:51:16 22-05-2023
Гость (17:27:06 22-05-2023) какой у нас народ то патриотичный, значит претензии предъяв... И олигархов осуждаем. Где вы видите, что хоть кто-то одобряет разворовывание страны олигархами?
00:09:39 23-05-2023
Гость (18:51:16 22-05-2023) И олигархов осуждаем. Где вы видите, что хоть кто-то одобряе... Олигархи, похоже, минусы ставят :-) обидели их
21:01:52 23-05-2023
Молодец, Даша! Все равно ты наша!