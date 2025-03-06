Готов на 80%. Как в Барнауле идет реставрация уникального универмага Суховых

На втором этаже открыли зал для деловых встреч, а в будущем в здании заработает большой ресторан

06 марта 2025, 10:10, Вячеслав Кондаков

Как идет реставрация бывшего универмага Суховых / Фото: Екатерина Смолихина

Уникальная усадьба купцов Суховых в Барнауле на улице Мало-Тобольской отреставрирована уже примерно на 80%. Реставрацией здания, которому уже почти 150 лет, предприниматель Евгений Лишин занимается более четырех лет. За это время строители восстановили буквально каждый кирпичик, а также провели внутрь отопление и сделали крышу. В Барнауле, где много исторических зданий нуждается в реконструкции, не так много примеров, когда предприниматели вкладывают собственные средства в сохранение архитектуры. Бывший универмаг уже получил "второе дыхание": заработало лофтовое пространство для деловых встреч. До конца года на первом этаже универмага планируют открыть большое кафе. Рассказываем (и показываем), как выглядит историческое здание внутри.

Место для встреч и переговоров

Здание, пережившее в 90-е сильный пожар, предприниматель Евгений Лишин приобрел в 2020 году за 7,7 млн рублей. Новый собственник решил сохранить уникальный для Барнаула объект, общая площадь которого около 1,5 тысячи квадратных метров. В 2024 году внутри здания провели отопление, а также все коммуникации. Для этого пришлось построить собственную котельную. Сделали и новую крышу, которой вообще у строения не было. Осталось отремонтировать небольшую часть бывшего универмага со стороны проспекта Социалистического.

После покупки памятника архитектуры была проведена экспертиза. Она выявила, что объект находится в ужасном состоянии. Из-за того что постройка 20 лет простояла без крыши, произошла усадка фундамента, стены "прострелили" огромные трещины, и, конечно же, отсутствовали коммуникации. Также в советские годы объект перестраивали: где-то оконные проемы расширили или заузили, где-то из них сделали входы. Вывезли несколько самосвалов с мусором, настолько здание было в плохом состоянии. За несколько лет строители провели колоссальную работу, восстанавливая каждую деталь здания, и буквально спасли универмаг. В общей сложности Евгений вложил в исторический объект не менее 100 миллионов рублей.

В настоящее время в эксплуатацию введена часть второго этажа, где открыли пространство для мероприятий, в том числе корпоративов и семинаров. Евгений Лишин утверждает, что площадка уже пользуется популярностью, но это лишь вершина айсберга. Сейчас идут подготовительные работы, чтобы запустить внутрь несколько арендаторов. Восстанавливать такие исторические объекты – дело небыстрое. Также специалисты занимаются проводкой, чтобы в будущем открыть внутри универмага кафе.

Большое кафе

Чтобы барнаульцы могли как можно чаще любоваться красотой здания купца Сухова изнутри, в будущем планируют открыть большое кафе. Благоустроят и внутренний двор здания, где уложат красивую плитку. Летом, по замыслу бизнесмена, там могут проходить различные мероприятия. Сейчас он ведет переговоры с потенциальными арендаторами, среди которых известные ресторанные франшизы. Какие именно – собеседник пока не сообщает. В любом случае, поясняет Евгений, кафе будет соответствовать статусу купеческого квартала и станет изюминкой исторической части Барнаула.

В настоящее время объект отремонтирован на 80%, а в окончательно он будет готов в 2026 году. Предприниматель поясняет, что быстро сделать реконструкцию бывшего универмага Суховых не позволяет не только сложность объекта, но и высокие ставки на кредит в банках.

"Восстанавливать такие исторические объекты – удовольствие не из дешевых. Пока до конца я не решил, что появится в здании, помимо ресторана. Главная наша задача – завершить реставрацию", – отмечает Евгений Лишин.

Что известно об усадьбе купцов Суховых?

Каменный дом купца Сухова, предположительно, построили в конце XIX века. Суховы на тот момент были одними из самых богатых людей в Барнауле. Последний законный владелец дома – Василий Дмитриевич Сухов – избирался городским головой и славился своей благотворительной деятельностью. В 1909 году ему было присвоено звание почетного гражданина Барнаула. В 1911 году торговый дом Василия Сухова был объявлен банкротом.

После революции помещения арендовал Алтайский союз кооперативов, в том числе и под квартиры сотрудников. В январе 1920-го часть помещений в доме Сухова была занята Особым отделом 5-й Армии. В 1920–1930-х годах в здании находилось правление алтайских кооператоров, столовая губернского профсоюзного управления и множество других организаций.

С начала Великой Отечественной войны здесь разместился горвоенкомат. Потом – после войны – дом использовали под жилье. В 1990-х годах здание перешло в частную собственность и было приспособлено под торговые помещения. В декабре 1994-го Алтайское краевое Законодательное собрание признало его объектом культурного наследия регионального значения.