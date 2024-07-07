Град и оборванные ветки. Последствия небольшого ливня в Барнауле

За короткий промежуток времени улицу Попова успело затопить

07 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Оторванные ветки на Гущина / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле прошел короткий ливень, который успел оставить за собой несколько неприятных последствий. О них в соцсетях рассказали горожане.

В некоторых районах, по словам барнаульцев, прошел небольшой град. Из более серьезных последствий – оторванные ветви старых деревьев, которые упали на улице Гущина.

Водители сообщают о том, что улицу Попова в районе пересечения с Павловским трактом начинает топить. Также заливает и другие участки дорог в городе.

По прогнозу, дожди в Барнауле сегодня продолжатся.