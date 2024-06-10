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Греф предрек окончание небывалого роста зарплат в России

По словам главы Сбербанка, рост бюджетных расходов долго продолжаться не будет

10 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Герман Греф / Фото: kremlin.ru
Герман Греф / Фото: kremlin.ru

Небывалый рост зарплат в России продлится максимум еще год, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ.

По его словам, высокий рост зарплат зависит от того, когда в РФ закончатся бюджетные деньги. А рост бюджетных расходов, скорее всего, долго продолжаться не будет.

"Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, эта модель роста – она исчерпаема", – цитирует его ТАСС.

В прошлом году Греф рассказал, как хранит свои сбережения и где зарабатывает больше всего.

Экономика Россия зарплаты

Комментарии 30

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Гость

08:56:16 10-06-2024

Барин всея Горного Алтая.

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Гость

09:07:08 10-06-2024

Гость (08:56:16 10-06-2024) Барин всея Горного Алтая.... Если бы у меня товарищ был губернатором, частный аэропорт и элитный курорт. Я бы себя и по хлеще вел наверное

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Гость

09:05:43 10-06-2024

Других новостей про него не было за последнее время?
Ни в одном СМИ его беседу с представителями транспортного бизнеса не упомянули.
Интересно это как-то связано с отсутствием цензуры и независимостью СМИ?

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Гость

09:50:11 10-06-2024

Гость (09:05:43 10-06-2024) Других новостей про него не было за последнее время?Ни в... Речь про бомбил, которые занимаются нелегальным, частным извозом, заламывая ценник и ведя себя по хамски, оккупировали частную территорию, здесь я полностью на стороне Грефа, надеюсь скоро агрегаторы полностью вытеснять этих наглецов с рынка.

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гость

14:17:18 10-06-2024

Гость (09:50:11 10-06-2024) Речь про бомбил, которые занимаются нелегальным, частным изв... А чем отличаются бомбилы-таксисты от бомбил-отельеров?) и всесезонный курорт евоный? Все в одной цепочке...)) пищевой

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Сергей

09:05:52 10-06-2024

Аминь!

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Гость

09:11:19 10-06-2024

Если бы не было ВВП, то где был бы Греф повелитель многих судеб страны, а может был бы таксистом, коих он стращал в аэропорту Горно-Алтайска.

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Гость

09:26:53 10-06-2024

Мне одной смешно по поводу небывалого роста зарплат?

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Гость

09:41:46 10-06-2024

Гость (09:26:53 10-06-2024) Мне одной смешно по поводу небывалого роста зарплат?... Правительство на другой планете живёт, родной...

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Гость

09:48:01 10-06-2024

Гость (09:26:53 10-06-2024) Мне одной смешно по поводу небывалого роста зарплат?... ДА, остальные плакают от счастья

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Гость

09:55:10 10-06-2024

Гость (09:26:53 10-06-2024) Мне одной смешно по поводу небывалого роста зарплат?... а что не так? минимум на 20% это не много?

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Гость

10:21:41 10-06-2024

Гость (09:26:53 10-06-2024) Мне одной смешно по поводу небывалого роста зарплат?... Абсолютно согласны!

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Гость

14:11:59 10-06-2024

Гость (09:26:53 10-06-2024) Мне одной смешно по поводу небывалого роста зарплат?... Походу везде веселуха, а наш край опять позабыт, позаброшен...

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гость

09:45:16 10-06-2024

ну а в чем он не прав? хотя, возможно, и будут расти. вместе с инфляцией, как в 90-е

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Гость

09:54:10 10-06-2024

гость (09:45:16 10-06-2024) ну а в чем он не прав? хотя, возможно, и будут расти. вместе... Гость на войне нет добавленной стоимости - одни убытки.

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Гость

09:50:51 10-06-2024

я один не заметил сумасшедшего роста зарплат?

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Гость

10:30:33 10-06-2024

Гость (09:50:51 10-06-2024) я один не заметил сумасшедшего роста зарплат?... Это смотря у кого. Уверен, у Грефа этот рост действительно сумасшедший.

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Гость

16:21:11 10-06-2024

Гость (10:30:33 10-06-2024) Это смотря у кого. Уверен, у Грефа этот рост действительно с... Только он на "бюджетника" никак не похож!

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Гость

10:07:45 10-06-2024

Путин - Силуанову. Силуанов - Набиулиной. Набиулина - Грефу. Греф - таксистам. А я всегда говорил, что первыми с искусственным интеллектом воевать будут именно таксисты! Дойдет до людей что делают программами ради наживы одного лица , лишают работы миллионы граждан!

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гость

10:19:49 10-06-2024

Небывалый рост зарплат? я что то пропустила?

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Гость

16:19:57 10-06-2024

гость (10:19:49 10-06-2024) Небывалый рост зарплат? я что то пропустила?... Столько сказочников))))))))))))))))) мы тоже не понимаем откуда дезинформация!!!

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Гость

11:27:29 10-06-2024

С его подачи повысили пенсионный возраст..... господин/, барин, царек, указывает - ведь умных не должно быть.

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Гость

11:56:51 10-06-2024

Небывалый рост чего?

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Гость

12:03:49 10-06-2024

Это он сказал, что милохин - лицо современной молодежи. Он сказал, что нам не нужно много специалистов ИТ. Его программа образования делит детей на тех, кто достоин учительского образования, и остальных - кому видео-уроков хватит. Он вообще много, чего говорит, что в глазах людей делает ничтожеством и врагом всего человеческого.

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Гость

14:20:51 10-06-2024

Гость (12:03:49 10-06-2024) Это он сказал, что милохин - лицо современной молодежи. Он с... Мне кажется, что у Грефа от изобилия дармовых денег на личном счету поехала "крыша".И давно, начиная с его заявления, что народу нельзя давать много образования ,т.к. образованный народ плохо поддается манипулированию.Он хочет вместе с 10-тысячами " скучающими и страдающими от ожирения"(по В.И. Ленину) продолжать грабить российский народ, а мы молчаливо соглашались бы на их манипулирования сознанием " миллионов и десятков миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, её силу, её будущность".

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Гость

13:43:27 10-06-2024

Рост зарплат, предположу, идет только в сферах, связанных с производством вооружения для СВО.
Я, как представитель малого бизнеса, вижу что становится сильно тяжелее, работаем-пашем, но все уходит только налогами.

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Гость

14:31:46 10-06-2024

Гость (13:43:27 10-06-2024) Рост зарплат, предположу, идет только в сферах, связанных с ... А Вы собственник? Как у Вас с конкуренцией за кадры?

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Гость

19:10:26 10-06-2024

Гость (14:31:46 10-06-2024) А Вы собственник? Как у Вас с конкуренцией за кадры? ... Слышал от людей, кто занимается стройкой, дорогами, что разнорабочих приходится нанимать за 5000 р на руки в день, а тех над кем не надо стоять, кто самостоятельно может хорошо работать, от 7000 в день. Сильный дефицит рабочих рук.

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Гость

21:50:38 10-06-2024

Гость (19:10:26 10-06-2024) Слышал от людей, кто занимается стройкой, дорогами, что разн... так и есть - 5000 минимум сейчас для человека с руками в день. Многие за эту сумму найти работяг не могут.

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Гость

16:22:04 10-06-2024

Гость (13:43:27 10-06-2024) Рост зарплат, предположу, идет только в сферах, связанных с ... У всех знакомых СМП такое видение! Потому что ФАКТ!

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