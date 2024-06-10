Греф предрек окончание небывалого роста зарплат в России

По словам главы Сбербанка, рост бюджетных расходов долго продолжаться не будет

10 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Герман Греф / Фото: kremlin.ru

Небывалый рост зарплат в России продлится максимум еще год, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ.

По его словам, высокий рост зарплат зависит от того, когда в РФ закончатся бюджетные деньги. А рост бюджетных расходов, скорее всего, долго продолжаться не будет.

"Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, эта модель роста – она исчерпаема", – цитирует его ТАСС.

В прошлом году Греф рассказал, как хранит свои сбережения и где зарабатывает больше всего.