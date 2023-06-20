Грузовик и легковушка столкнулись в Барнауле

Авария случилась в районе пересечения улиц Ускова и Балтийской

20 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле в темное время суток произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера, сообщает "В курсе 22".

Авария случилась в районе пересечения улиц Ускова и Балтийской.

О пострадавших и обстоятельствах произошедшего информации нет. На кадрах при этом видно, что автомобили от удара получили серьезные повреждения и перекрыли часть проезжей части.

Ранее следователи предъявили обвинение 42-летнему автомобилисту из Заринска, по вине которого погибли три человека, среди которых двое детей.