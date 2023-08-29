Губернатор Томенко показал Карелину производство алтайских сыров
Сенатор пришел в восторг от алтайского сыра и отметил, что Алтай всегда славился своими продуктами
29 августа 2023, 20:29, ИА Амител
Сенатор Александр Карелин пришел в восторг от алтайского сыра. Производство "Рикон" в Калманском районе он посетил вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Ранее алтайские продукты, востребованные далеко за пределами края, высоко оценил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Сенатор похвалил производство сыра и пожелал руководству предприятия новых успехов. Карелин подчеркнул, что Алтай всегда славился на всю Россию своими продуктами: хлебом, мясом, гречкой, сырами — всем, что дает плодородная алтайская земля. Он подчеркнул, что благодаря грамотному руководству губернатора сельское хозяйство края становится все крепче.
"Здесь не только сформировали торговый знак и не только поддерживают культуру производства, но и формируют культуру потребления. Делают это все эффективно, с репутационной тщательностью. Заинтересованность руководителя тоже подкупает", — сказал Карелин о предприятии.
Томенко отметил, что пищевая промышленность составляет треть от всего объема промышленности Алтайского края.
"Алтайский край – это регион, который кормит всю страну. Общеизвестно, что 75-80% по разным видам пищевой продукции мы поставляем за пределы нашего региона. Это наше конкурентное преимущество, мы будем продолжать это делать", — заявил губернатор.
Предприятия в регионе получают различную поддержку от государства — как на федеральном, так и на краевом уровне. В частности, "Рикон" получает поддержку краевого фонда развития малого и среднего предпринимательства.
"Мы взаимодействуем с точки зрения привлечения финансирования на приемлемых условиях через наши фонды поддержки предпринимательства. Это мера востребованная", — сказал губернатор.
Карелин побывал и в Барнауле, где осмотрел ряд объектов, в том числе и "умную" спортплощадку в школе №128, которую оборудовали в рамках спецпроекта. Также Томенко показал сенатору, как в алтайском фонде "Защитники Отечества" помогают ветеранам СВО. Карелин отметил комфорт и высокое развитие городской инфраструктуры.
"В столице Алтайского края очень важно, чтобы было сильных людей намного больше. Не будьте скромными, будьте жадными: до достижений, до результатов. А самое главное – прилагайте к этому правильные усилия", — сказал Карелин.
01:16:32 30-08-2023
Главу правительства знаю. Члена Совета федерации знаю. Губернатор и сенатор - это на каком языке? Нет таких должностей.
09:45:01 30-08-2023
Олег (01:16:32 30-08-2023) Главу правительства знаю. Члена Совета федерации знаю. Губер... неграмотный - иди доучивайся.
07:36:46 30-08-2023
халатик могли и побольше найти для такого гостя
08:52:24 30-08-2023
Это позор, показывать отсталое производство на котором косички руками делают
09:04:33 30-08-2023
Карелину этот нищий пафос нужен? И рабы эНтого предприятия... сколько получаете, что не смогли ни один вопрос властьимущим холеным задать?
09:52:39 30-08-2023
Вот именно, что край кормит всю страну, а сами едим что попало. Сыры вообще не съедобные
11:28:50 30-08-2023
Да Карелин везде так говорит. Ему одинаков до звезды все эти сыры, площадки и прочие "достижения" замкадовских деятелей. Таскают его, как свадебного генерала. а на местах млеют от счастья - какой человек их похвалил, сенатор из самой Москвы.... 21 век, а тут всё гордятся надоями, приплодами да покосами.