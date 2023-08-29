Сенатор Карелин открыл Фестиваль дворового спорта и "умную" спортплощадку в Барнауле

Борец поблагодарил губернатора Виктора Томенко за усилия, благодаря которым стало возможным участие краевой столицы в партийном проекте реконструкции школьных стадионов

29 августа 2023, 15:35, ИА Амител

























Фото: Антон Федотов / barnaul.org

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор и член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Карелин посетил Барнаул, где 29 августа открыл Фестиваль дворового спорта и "умную" спортивную площадку. Об этом сообщили в мэрии.

В фестивале участвуют более 350 спортсменов, которые посоревнуются в четырех видах спорта: баскетбол 3 на 3, волейбол, легкая атлетика и веселые старты.

Проходит мероприятие на территории школы № 128 на новой спортплощадке – ее построили за 51 млн рублей в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт". Она включает футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, уличные тренажеры и комплекс для легкой атлетики, а также укомплектована доступом к интернету и QR-кодами для видеоинструкций по использованию оборудования. На площадке будут проводить занятия для детей и спортивно-массовые мероприятия для жителей микрорайона.

​В ходе открытия фестиваля Карелин поприветствовал участников состязаний, а также пожелал ребятам активно пользоваться обновленным школьным стадионом, "чтобы не только проявлять и развивать свои спортивные возможности, но и обретать новых друзей, становиться красивыми, физически выносливыми, а также всегда прислушиваться к своим наставникам – родителям, учителям, тренерам".

"Отдельные слова благодарности – губернатору Виктору Петровичу Томенко за усилия, благодаря которым стало возможным участие Барнаула в партийном проекте реконструкции школьных стадионов, а также строителям – сделали все в срок и качественно", – добавил Карелин и пожелал всем всем участникам фестиваля уверенности в себе.

На открытии фестиваля также были депутаты, руководители органов власти и горожане.