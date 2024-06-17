Диетолог рассказала, как сделать воду максимально полезной
Она перенимает свойства различных продуктов
17 июня 2024, 18:20, ИА Амител
Воду можно пить как в чистом виде, так и с добавками, например, с фруктами или специями. Это усилит ее полезные свойства. О том, какие добавки лучше всего использовать, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ирина Писарева.
Эксперт объяснила, что при добавлении в воду различных продуктов она перенимает их свойства. Например, если добавить лимон, то вода приобретет антиоксидантные свойства, насытит организм витамином С и повысит иммунитет.
Для укрепления защитных сил организма можно смешать воду с куркумой. Эта специя дополнительно стимулирует иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Также диетолог рекомендует добавить в воду хлорофилл – пигмент, который окрашивает растения в зеленый цвет. Он помогает очистить организм и выводит токсины и вредные вещества из кишечника.
18:30:16 17-06-2024
очень нравится смешивать воду со спиртом
19:55:25 17-06-2024
Гениально!!!
20:10:39 17-06-2024
Значит жратвы скоро не будет