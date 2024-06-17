Диетолог рассказала, как сделать воду максимально полезной

Она перенимает свойства различных продуктов

17 июня 2024, 18:20, ИА Амител

Грейпфрут / Фото: pxhere.com/ru/photo/1216153

Воду можно пить как в чистом виде, так и с добавками, например, с фруктами или специями. Это усилит ее полезные свойства. О том, какие добавки лучше всего использовать, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт объяснила, что при добавлении в воду различных продуктов она перенимает их свойства. Например, если добавить лимон, то вода приобретет антиоксидантные свойства, насытит организм витамином С и повысит иммунитет.

Для укрепления защитных сил организма можно смешать воду с куркумой. Эта специя дополнительно стимулирует иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Также диетолог рекомендует добавить в воду хлорофилл – пигмент, который окрашивает растения в зеленый цвет. Он помогает очистить организм и выводит токсины и вредные вещества из кишечника.