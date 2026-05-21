Бастрыкин взял под контроль опасное здание Горного госпиталя в Барнауле, где "лазят дети"
"Народный фронт" попросил закрыть доступ в здание, которое может обрушиться в любой момент
21 мая 2026, 13:00, ИА Амител
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании памятника архитектуры в Барнауле, сообщает Информационный центр ведомства.
Ранее алтайское отделение "Народного фронта" рассказало, что в заброшенном здании бывшего Горного госпиталя, расположенного на Демидовской площади (проспект Красноармейский, 19), собираются дети.
«Сейчас туда беспрепятственно открыт доступ, дети лазят, внутри опасно — в любой момент может рухнуть пол или потолок», — говорится в сообщении.
Сегодня историческое здание находится в федеральной собственности. Это памятник архитектуры федерального значения. "Народный фронт" обратился в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края с просьбой закрыть доступ в здание.
По данному обращению в СУ СК России по Алтайскому краю организована процессуальная проверка.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК РФ.
Здание построено в 1845 году. В 1944-м сюда переехал сельхозинститут, который стал основой современного АГАУ. В 2016 году вуз получил новый корпус на Мерзликина. Преподаватели и студенты переехали туда. Руководство университета неоднократно заявляло, что памятник архитектуры нуждается в серьезной реконструкции, но средств на это не было.
13:39:33 21-05-2026
Домик Лесневского хоть и охраняется ЧОПом, но гниёт и разрушается на глазах.
15:01:09 21-05-2026
Да снести этот маразм нужно и жилой дом в центре построить. Жилья людям не хватает.
15:08:03 21-05-2026
Гость (15:01:09 21-05-2026) Да снести этот маразм нужно и жилой дом в центре построить. ... Дом можно... но лучше торговый центр
15:31:07 21-05-2026
Гость (15:01:09 21-05-2026) Да снести этот маразм нужно и жилой дом в центре построить. ... надо смотреть сохранность несущих конструкций.
а то может новостройки обзавидуются
17:26:40 21-05-2026
Какое пренебрежительное отношение к нашему прошлому, к нашей истории. А ведь это здание связано с горным производством, 300-летие которого мы нынче празднуем.
20:08:53 21-05-2026
Гость (17:26:40 21-05-2026) Какое пренебрежительное отношение к нашему прошлому, к нашей... Предложите варианты использования сего здания без вливания миллиардов. Собачий приют?
22:53:00 21-05-2026
Горожанин (20:08:53 21-05-2026) Предложите варианты использования сего здания без вливания м... Музей горного дела, музей изобретателей Фроловых, опередивших время. И почему без вливания миллиардов? На сохранение подобных исторических зданий государство обязано тратить миллиарды.
08:03:45 22-05-2026
Гость (22:53:00 21-05-2026) Музей горного дела, музей изобретателей Фроловых, опередивши... Назовите посетителей сего музея, ну чтобы он хотя бы был безубыточным. На кой государству сие "историческое" строение?
00:33:13 22-05-2026
Нужно научиться сохранять, а не ставить целью приводить в негодность и продавать
08:04:17 22-05-2026
Денис (00:33:13 22-05-2026) Нужно научиться сохранять, а не ставить целью приводить в не... Для чего
03:05:20 22-05-2026
В Барнауле всё рушат и разрушают,город без прошлого скоро станет,что из старого то осталось?почти нечего. Очень жаль,я очень любила наш старый город,тот уже которого нет и небудет никогда.
08:04:58 22-05-2026
Xenia (03:05:20 22-05-2026) В Барнауле всё рушат и разрушают,город без прошлого скоро ст... И слава богу
23:41:46 22-05-2026
Горожанин (08:04:58 22-05-2026) И слава богу... ну да,ну да,для таких как ты
09:41:57 22-05-2026
А кто его довел до такого состояния? Вот с него и спрос! А это и есть само государство!