Бастрыкин взял под контроль опасное здание Горного госпиталя в Барнауле, где "лазят дети"

"Народный фронт" попросил закрыть доступ в здание, которое может обрушиться в любой момент

21 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании памятника архитектуры в Барнауле, сообщает Информационный центр ведомства.

Ранее алтайское отделение "Народного фронта" рассказало, что в заброшенном здании бывшего Горного госпиталя, расположенного на Демидовской площади (проспект Красноармейский, 19), собираются дети.

«Сейчас туда беспрепятственно открыт доступ, дети лазят, внутри опасно — в любой момент может рухнуть пол или потолок», — говорится в сообщении.

Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня историческое здание находится в федеральной собственности. Это памятник архитектуры федерального значения. "Народный фронт" обратился в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края с просьбой закрыть доступ в здание.

По данному обращению в СУ СК России по Алтайскому краю организована процессуальная проверка.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК РФ.

Здание построено в 1845 году. В 1944-м сюда переехал сельхозинститут, который стал основой современного АГАУ. В 2016 году вуз получил новый корпус на Мерзликина. Преподаватели и студенты переехали туда. Руководство университета неоднократно заявляло, что памятник архитектуры нуждается в серьезной реконструкции, но средств на это не было.