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Бастрыкин взял под контроль опасное здание Горного госпиталя в Барнауле, где "лазят дети"

"Народный фронт" попросил закрыть доступ в здание, которое может обрушиться в любой момент

21 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании памятника архитектуры в Барнауле, сообщает Информационный центр ведомства.

Ранее алтайское отделение "Народного фронта" рассказало, что в заброшенном здании бывшего Горного госпиталя, расположенного на Демидовской площади (проспект Красноармейский, 19), собираются дети.

«Сейчас туда беспрепятственно открыт доступ, дети лазят, внутри опасно — в любой момент может рухнуть пол или потолок», — говорится в сообщении.

Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня историческое здание находится в федеральной собственности. Это памятник архитектуры федерального значения. "Народный фронт" обратился в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края с просьбой закрыть доступ в здание.

По данному обращению в СУ СК России по Алтайскому краю организована процессуальная проверка.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК РФ.

Здание построено в 1845 году. В 1944-м сюда переехал сельхозинститут, который стал основой современного АГАУ. В 2016 году вуз получил новый корпус на Мерзликина. Преподаватели и студенты переехали туда. Руководство университета неоднократно заявляло, что памятник архитектуры нуждается в серьезной реконструкции, но средств на это не было.

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший Горный госпиталь в Барнауле выставят на аукцион

Цена и условия пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют
НОВОСТИБарнаул

Барнаул
       

Комментарии 14

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Гость

13:39:33 21-05-2026

Домик Лесневского хоть и охраняется ЧОПом, но гниёт и разрушается на глазах.

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Гость

15:01:09 21-05-2026

Да снести этот маразм нужно и жилой дом в центре построить. Жилья людям не хватает.

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Гость

15:08:03 21-05-2026

Гость (15:01:09 21-05-2026) Да снести этот маразм нужно и жилой дом в центре построить. ... Дом можно... но лучше торговый центр

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Musik

15:31:07 21-05-2026

Гость (15:01:09 21-05-2026) Да снести этот маразм нужно и жилой дом в центре построить. ... надо смотреть сохранность несущих конструкций.
а то может новостройки обзавидуются

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Гость

17:26:40 21-05-2026

Какое пренебрежительное отношение к нашему прошлому, к нашей истории. А ведь это здание связано с горным производством, 300-летие которого мы нынче празднуем.

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Горожанин

20:08:53 21-05-2026

Гость (17:26:40 21-05-2026) Какое пренебрежительное отношение к нашему прошлому, к нашей... Предложите варианты использования сего здания без вливания миллиардов. Собачий приют?

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Гость

22:53:00 21-05-2026

Горожанин (20:08:53 21-05-2026) Предложите варианты использования сего здания без вливания м... Музей горного дела, музей изобретателей Фроловых, опередивших время. И почему без вливания миллиардов? На сохранение подобных исторических зданий государство обязано тратить миллиарды.

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Горожанин

08:03:45 22-05-2026

Гость (22:53:00 21-05-2026) Музей горного дела, музей изобретателей Фроловых, опередивши... Назовите посетителей сего музея, ну чтобы он хотя бы был безубыточным. На кой государству сие "историческое" строение?

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Денис

00:33:13 22-05-2026

Нужно научиться сохранять, а не ставить целью приводить в негодность и продавать

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Горожанин?

08:04:17 22-05-2026

Денис (00:33:13 22-05-2026) Нужно научиться сохранять, а не ставить целью приводить в не... Для чего

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Xenia

03:05:20 22-05-2026

В Барнауле всё рушат и разрушают,город без прошлого скоро станет,что из старого то осталось?почти нечего. Очень жаль,я очень любила наш старый город,тот уже которого нет и небудет никогда.

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Горожанин

08:04:58 22-05-2026

Xenia (03:05:20 22-05-2026) В Барнауле всё рушат и разрушают,город без прошлого скоро ст... И слава богу

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Xenia

23:41:46 22-05-2026

Горожанин (08:04:58 22-05-2026) И слава богу... ну да,ну да,для таких как ты

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Гость

09:41:57 22-05-2026

А кто его довел до такого состояния? Вот с него и спрос! А это и есть само государство!

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