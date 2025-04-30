Как дома. Почему в Барнауле начали пользоваться популярностью небольшие фитнес-залы

Их посетители предпочитают тренироваться в группах по 8-10 человек

30 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Гантели в тренажерном зале / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Фитнес-индустрия в Барнауле последние годы осваивает новый формат небольших залов, площадью до 100-150 квадратных метров. Их посетители предпочитают тренироваться в группах по 8-10 человек. В таких залах можно реже встретить опытных "качков" или фитоняшек, а посещают спортклубы в основном клиенты, предпочитающие приводить себя в форму в домашней и уютной атмосфере. Владелица студии Super Fit Дарья Доровских рассказала amic.ru, почему все больше людей в Барнауле занимаются спортом, а небольшие спортзалы будут максимально востребованы в ближайшем будущем.

"Все хотят как дома"

Дарья с детства профессионально занималась танцами, окончила хореографическое отделение АлтГАКИ. Пять лет отработала тренером в крупном фитнес-центре "Магис Спорт". А потом решила открыть собственную студию.

"Для многих начать тренироваться – большой стресс, поэтому так важно создать теплую, уютную атмосферу, где посетители будут чувствовать себя как дома. Где тренер знает каждого", – считает Дарья.

По словам Доровских, можно предоставлять услуги клиентам рядом с домом. В итоге девушка решила открыть собственный зал в формате "как дома". Одновременно подобные заведения стали появляться в разных концах краевой столицы. Сейчас в каждом новом жилом комплексе в Барнауле на первом этаже открывают магазины или кафе. В будущем, считает специалист, конкуренцию им могут составить и небольшие фитнес-студии. Люди зачастую хотят провести тренировку и не ездить далеко: спустился, позанимался и сэкономил время на поездке в крупный фитнес-клуб.

Формат интересен и мужчинам

Открывает такой маленький бизнес в основном тренерский состав, которому "тесно" в огромных сетевых клубах. Обычно это моноуслуга. Например, студия танцев, пилатес, аэробика или йога. Впрочем, клиенты могут посещать сразу несколько направлений. В "домашних" фитнес-студиях можно также потренироваться с гирями и штангами. Затраты на покупку оборудования или аренду помещений незначительные, но и количество посетителей в небольших фитнес-студиях, по словам Доровских, меньше, чем у крупных сетевых гигантов.

Сейчас у Дарьи работает только одна фитнес-студия в формате "как дома", хотя до пандемии коронавируса было несколько заведений. Основные его клиенты – женщины в возрасте 35–40 лет. Впрочем, привести себя в форму приходят и совсем молодые девушки, и те, кому за 50.

"Занятия в небольших группах сближают людей. Девушки могут прогрессировать вместе, вместе радоваться успехам или, наоборот, помогать советом, если не удается набрать форму", – уверена Дарья.

По словам владелицы студии Super Fit, формат "как дома" начал привлекать не только девушек, но и мужчин. Особенно тех, кто также боится посещать огромные фитнес-центры. Причем среди представителей сильного пола таких "стесняшек" не меньше, чем среди девушек. Что касается персонала, то многие тренеры уходят из крупных клубов, чтобы как раз открыть свое дело и заниматься с небольшим количеством клиентов.

"ЗОЖ рулит"

Небольшие фитнес-студии не вытеснили крупных игроков на рынке. Большие сети только тестируют новый формат. Эта тенденция не стала неожиданностью для рынка. В ретейле сначала были гипермаркеты, супермаркеты, а теперь магазины у дома. Фитнес идет этим же путем.

По мнению Дарьи Доровских, после пандемии коронавируса фитнес-индустрия снова "встала на ноги". В Барнауле открываются новые спортцентры, причем все больше именно в формате небольших залов. Да и в целом занятия спортом, считает эксперт, стали модными. Сегодня невозможно встретить человека, который не посещает фитнес-клубы, бассейны или не бегает на стадионе.