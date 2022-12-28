Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы потом не было стыдно

Несколько основных правил для того, чтобы офисный праздник запомнился надолго

28 декабря 2022, 06:47, ИА Амител

ИА "Амител"

Офисные праздники на Новый год — отличный способ не только повеселиться, но и провести время с коллегами в неформальной обстановке. Однако бывают такие случаи, когда встреча праздника может обернуться настоящей катастрофой. Рассказываем несколько основных правил того, как вести себя на корпоративе, чтобы потом не было за это стыдно.

Одевайтесь прилично

Есть такая категория людей, которые считают посиделки с друзьями едва ли не большим праздником, чем празднование в новогоднюю ночь. Поэтому неудивительно, что такие люди готовятся к корпоративу основательно и ведут себя как персонаж Георгия Вицина в комедии «Не может быть!», помывшись и воспользовавшись услугами парикмахера за месяц до застолья. В любом случае корпоратив с коллегами — идеальная ситуация, чтобы обновить свой гардероб. Если вас ожидает обычный банкет, приобретите вечернее платье или костюм. Наряд девушки должен быть достаточно праздничным, но в то же время не вызывающим. Хотя если вы хотите соблазнить начальника отдела, просто клевого холостого коллегу — откровенное платье вам не повредит. Мужчинам же тоже стоит одеться поэлегантнее — брюки, джинсы с рубашкой.

Забудьте о работе

Еще один важный пункт. Забудьте, что вы на работе. Поэтому важно, чтобы праздник не проходил в офисе, а был перенесен в какое-нибудь уютное кафе. Как пел Иван Дорн: «Не надо стесняться». Танцуйте, веселитесь, ешьте (тем более взнос за банкет был немаленький) и общайтесь с коллегами. Не будьте занудой, не болтайте о своих новых проектах. Если вы расслабитесь и забудете обо всем, праздник удастся. Можете звать на медленный танец свою начальницу, главного бухгалтера Татьяну Николаевну. В общем, отрывайтесь. Не бойтесь руководства.

Расширьте круг общения

Наверное, вы всегда хотели поближе познакомиться с коллегами из других отделов. Расширяйте свой круг общения. Выпить или поболтать с коллегой, который сидит рядом с вами, вы можете в любое время. А вот лично установить контакт с теми сотрудниками вашей компании, которые обычно находятся в других кабинетах, случай может представиться не так уж и скоро. Так что пользуйтесь этим. Во время празднования Нового года постарайтесь показать себя как разносторонняя личность. Найдите с партнерами по работе общую тему для разговора, общее хобби и увлечения. Возможно, после корпоратива у вас появятся новые приятели и важные связи для карьерного роста.

Держите рот на замке

Часто такое бывает, что во время корпоративов (что неправильно, смотри пункт № 2) кто-то начинает обсуждать стратегию развития компании и планы на будущее. Конечно, после нескольких бокалов вина, в расслабленной атмосфере, сотрудники, приближенные к руководству, могут не стесняясь обсуждать важные рабочие моменты. Такая информация может оказаться очень ценной для вас в будущем, поэтому будьте внимательны к тому, о чем идет разговор за столом. Но помните: самим не нужно трепаться о своих делах и, конечно, не стоит разводить сплетен. Держите рот на замке. Уверены, что вам не хотелось бы, чтобы именно от вас вся фирма узнала, что заместитель директора встречается со своей секретаршей.

Не пейте много алкоголя

Алкоголь в большом количестве — враг. Конечно, многие фирмы и организации стараются устраивать пышные гулянья в пятницу, чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной головой. Однако это не повод напиваться до состояния героев мультиков о «Свинке Пеппе». Конечно, с учетом обстановки, коллеги вам многое простят. Но в состоянии сильного опьянения вы можете совершить такие поступки, за которые вам потом будет стыдно. Не устраивайте пошлые танцы, не засыпайте лицом в салате, а также постарайтесь не приставать к коллегам. Конечно, если вы одиноки и уедете домой в компании коллеги, вас никто не осудит. Новогодний корпоратив — второе место после «Дома 2», где можно построить свою любовь. Хорошего вам Нового года!

Материал впервые был опубликован на сайте amic.ru в декабре 2017 г.