Какие мероприятия проведет барнаульский парк "Центральный" на праздники?

Они запланированы на 4 и 7 января

04 января 2025, 12:05, ИА Амител

Праздник в барнаульском парке "Центральный" / Фото: barnaul.org

Барнаульский парк "Центральный" проведет сразу два мероприятия для детей. Там состоится спортивно-игровая программа "Горячий лед" и традиционный "Забег рождественских гусей". Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

4 января в 14 часов в парке проведут спортивно-игровую программу "Горячий лед", желающим предлагается выйти на старт "веселых эстафет".

Кроме того, 7 января в 14 часов в парке состоится традиционный восьмой "Забег рождественских гусей". Все желающие смогут поучаствовать в рождественских колядках и совершить спортивный забег на коньках в разных возрастных категориях.

Кроме того, для развлечения посетителей в парке работает каток.

Отметим, что 2 января в "Центральном" состоялась музыкально-развлекательная программа "В ритме Нового года". Барнаульцы участвовали в веселых зимних забавах, получили поздравления и подарки от Деда Мороза, а также зарядились новогодним настроением.

В новогодние праздники, до 8 января, парк открыт для посетителей с 10 утра до 21 часа.