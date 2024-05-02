Потом будет ясно. Сколько пасмурных дней с дождями обещают жителям Алтая до 9 мая
После нескольких дождливых, облачных и ветреных дней погода утихомирится и выглянет солнце
02 мая 2024, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае до 7 мая ожидается пасмурная и облачная погода с дождями. Такие данные опубликованы на сайтах Gismeteo и "Яндекс. Погода".
Сегодня, 2 мая, почти весь день будет идти дождь. Температура воздуха составит около +10 градусов, скорость ветра – 14 м/с.
В пятницу, 3 мая, как и в четверг, почти весь день будет лить дождь. Температура воздуха также не поднимется выше +10 градусов, а скорость ветра снизится до 6 м/с. Это будет самый дождливый день до 9 мая.
В субботу, 4 мая, будет облачно с небольшим дождем. Воздух прогреется до +18 градусов, а ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с.
В воскресенье, 5 мая, синоптики обещают пасмурный день с небольшим дождем. Температура воздуха снизится до +16 градусов, а скорость ветра увеличится до 9 м/с.
В понедельник, 6 мая, также будет облачно с дождем. Столбики термометров опустятся еще немного: до +11 градусов, а скорость ветра уменьшится до 8 м/с.
Во вторник, 7 мая, прекратятся дожди, погода будет малооблачной. Температура воздуха подрастет до +14 градусов, а скорость ветра будет 7 м/с.
В среду, 8 мая, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Станет еще немного теплее: +15 градусов, скорость ветра – будет 7 м/с.
9, 10 и 11 мая будут облачными и без осадков. Температура днем составит +10...+14 градусов.
10:48:24 02-05-2024
За окном дождь хлещет, ветер деревья гнет, собака в кресле сопит, на улицу не хочет выходить. Крошу подсохшую кору осины - Божий дар и одним глазом в ленту новостей.
11:55:42 02-05-2024
А вот объясните мне,что если 9,10,11 мая температура за бортом будет него то 10 не то 14 и то днем,на пике,а вечером и ночью и того меньше, то как решили до 7 мая отключить отопление в городе???Не вяжется даже с отменеными уж несколько лет подряд,но до сих пор с какого то перепугу поминаемыми плюс 8 на пять?????????Пока не видно,что даже до 15 мая установится хоть какое-то стабильное тепло.А вот в Новосибе,и на Кузбассе,к примеру несколько лет назад отопительный сезон даже продля ли до конца мая,в то время как у нас рубили тепло в самом начале мая,а порой и раньше.Или мы на Алтае живём не совсем в Сибири?