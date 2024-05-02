После нескольких дождливых, облачных и ветреных дней погода утихомирится и выглянет солнце

02 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Солнце в облаках / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае до 7 мая ожидается пасмурная и облачная погода с дождями. Такие данные опубликованы на сайтах Gismeteo и "Яндекс. Погода".

Сегодня, 2 мая, почти весь день будет идти дождь. Температура воздуха составит около +10 градусов, скорость ветра – 14 м/с.

В пятницу, 3 мая, как и в четверг, почти весь день будет лить дождь. Температура воздуха также не поднимется выше +10 градусов, а скорость ветра снизится до 6 м/с. Это будет самый дождливый день до 9 мая.

В субботу, 4 мая, будет облачно с небольшим дождем. Воздух прогреется до +18 градусов, а ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с.

В воскресенье, 5 мая, синоптики обещают пасмурный день с небольшим дождем. Температура воздуха снизится до +16 градусов, а скорость ветра увеличится до 9 м/с.

В понедельник, 6 мая, также будет облачно с дождем. Столбики термометров опустятся еще немного: до +11 градусов, а скорость ветра уменьшится до 8 м/с.

Во вторник, 7 мая, прекратятся дожди, погода будет малооблачной. Температура воздуха подрастет до +14 градусов, а скорость ветра будет 7 м/с.

В среду, 8 мая, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Станет еще немного теплее: +15 градусов, скорость ветра – будет 7 м/с.

9, 10 и 11 мая будут облачными и без осадков. Температура днем составит +10...+14 градусов.