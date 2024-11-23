Командующий РВСН: "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы
Комплекс подходит для поражения любых объектов: одиночных, площадных и высокозащищенных
23 ноября 2024, 07:34, ИА Амител
Ракетный комплекс "Орешник" обладает характеристиками, позволяющими ему поражать цели на всей территории Европы. Как сообщает ТАСС, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе совещания рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Он отметил, что "Орешник" позволяет эффективно поражать любые цели: одиночные, площадные, высокозащищенные.
"Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности", – добавил Каракаев.
Ранее Путин заявил, что испытания "Орешника" продолжатся, а запас таких изделий в РФ есть. Он подчеркивал, что комплекс является не модернизацией старых систем, а новейшей разработкой.
08:57:55 23-11-2024
А если из Европы ахнут своим орешником ?
Докуда долетит ?
До Фунтиков достанет?
09:58:24 23-11-2024
Гость (08:57:55 23-11-2024) А если из Европы ахнут своим орешником ?Докуда долетит ?... Вот мне просто интересно - ты кто? Вот что ты за вид в природе? Почему у тебя ненависть к окружающему тебя социуму? Тебе здесь так не нравится? Так тогда зачем ты здесь? Твои братья по разуму давно освоили веломаршрут через Верхний Ларс. У тебя даже более выгодная тема - тут Казахстан рукой подать. Уезжай отсюда. Не трави себя. И не отравляй всем остальным атмосферу своим присутствием. Ты за Европу потеешь - вот туда и езжай.
11:46:01 23-11-2024
Гость (09:58:24 23-11-2024) Вот мне просто интересно - ты кто? Вот что ты за вид в приро... Кто не скачет, тот не наш)
Может их лучше собрать в каком-нибудь доме профсоюзов
11:47:28 23-11-2024
Гость (09:58:24 23-11-2024) Вот мне просто интересно - ты кто? Вот что ты за вид в приро... А что, если таких как он больше, чем таких как ты? Кто тогда должен уезжать?
13:05:37 23-11-2024
Гость (11:47:28 23-11-2024) А что, если таких как он больше, чем таких как ты? Кто тогда... Не обольщайся. Вся ваша пятая колонна процентов 6 от населения России. Мал клоп - да вонюч...
11:53:29 23-11-2024
Гость (09:58:24 23-11-2024) Вот мне просто интересно - ты кто? Вот что ты за вид в приро... Это местные бандеровцы. Никуда не уедут, никому они нигде не нужны. Будут исподтишка здесь гадить. Пока за ними не придут. Тогда завоют - а нас за шо?
13:06:01 23-11-2024
Гость (11:53:29 23-11-2024) Это местные бандеровцы. Никуда не уедут, никому они нигде не... > Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
> Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
> Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
> Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
Смотри, что за тобой не пришли...
14:20:02 23-11-2024
Гость (13:06:01 23-11-2024) > Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не бы... За мной уже приходили. Давно, при СССР. А вот у тебя ещё все впереди...
09:06:17 23-11-2024
В интернете посмотри
09:13:01 23-11-2024
У Европы нет аналогов. Даже в США нет.
11:47:25 23-11-2024
Гость (09:13:01 23-11-2024) У Европы нет аналогов. Даже в США нет.... И всё остальные страны нам завидуют
10:20:13 23-11-2024
Оттуда достаточно будет одной ракеты Трайдент-2.