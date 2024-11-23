Командующий РВСН: "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы

Комплекс подходит для поражения любых объектов: одиночных, площадных и высокозащищенных

23 ноября 2024, 07:34, ИА Амител

Попадание "Орешника" / Фото: официальная страница Дмитрия Медведева в Х

Ракетный комплекс "Орешник" обладает характеристиками, позволяющими ему поражать цели на всей территории Европы. Как сообщает ТАСС, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе совещания рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Он отметил, что "Орешник" позволяет эффективно поражать любые цели: одиночные, площадные, высокозащищенные.

"Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности", – добавил Каракаев.

Ранее Путин заявил, что испытания "Орешника" продолжатся, а запас таких изделий в РФ есть. Он подчеркивал, что комплекс является не модернизацией старых систем, а новейшей разработкой.