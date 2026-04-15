НОВОСТИОбщество

С 16 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон

С приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется

15 апреля 2026, 13:18, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 16 апреля официально начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным спасателей, уже сейчас фиксируются термоточки и массовые возгорания сухой травы. Только за 14 апреля ликвидировано 37 пожаров, из которых 30 связаны с горением сухой растительности и мусора.

Специалисты отмечают, что с приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется. Для контроля ситуации используется спутниковый мониторинг, а все выявленные термоточки проверяются на месте.

Особое внимание уделяют профилактике, в первую очередь — среди дачников и садоводов, которые нередко сжигают сухотравье.

«Обращаемся к гражданам с просьбой не забывать об опасности ландшафтных пожаров. В сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Поджигать сухую траву опасно! Будьте осторожны», — подчеркнули в МЧС.

Горящее поле за Новым мостом / Фото: Barnaul 22

За Новым мостом в Барнауле загорелась трава и деревья

Пожароопасный сезон в Алтайском крае начнется с середины апреля
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

00:26:14 16-04-2026

в ссср такого не было, а тут какойто мухлеж. снова задыхаться пол-года от дыма и гари

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров