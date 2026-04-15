С 16 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон
С приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется
15 апреля 2026, 13:18, ИА Амител
В Алтайском крае с 16 апреля официально начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным спасателей, уже сейчас фиксируются термоточки и массовые возгорания сухой травы. Только за 14 апреля ликвидировано 37 пожаров, из которых 30 связаны с горением сухой растительности и мусора.
Специалисты отмечают, что с приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется. Для контроля ситуации используется спутниковый мониторинг, а все выявленные термоточки проверяются на месте.
Особое внимание уделяют профилактике, в первую очередь — среди дачников и садоводов, которые нередко сжигают сухотравье.
«Обращаемся к гражданам с просьбой не забывать об опасности ландшафтных пожаров. В сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Поджигать сухую траву опасно! Будьте осторожны», — подчеркнули в МЧС.
в ссср такого не было, а тут какойто мухлеж. снова задыхаться пол-года от дыма и гари