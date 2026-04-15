С 16 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон

15 апреля 2026, 13:18, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 16 апреля официально начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным спасателей, уже сейчас фиксируются термоточки и массовые возгорания сухой травы. Только за 14 апреля ликвидировано 37 пожаров, из которых 30 связаны с горением сухой растительности и мусора.

Специалисты отмечают, что с приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется. Для контроля ситуации используется спутниковый мониторинг, а все выявленные термоточки проверяются на месте.

Особое внимание уделяют профилактике, в первую очередь — среди дачников и садоводов, которые нередко сжигают сухотравье.