Лавров заявил, что Зеленский испугался "Орешника"

Президент Украины уже начал обвинять своих хозяев в ответе Москвы на удары ВСУ

22 ноября 2024, 23:21, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Президент Украины Владимир Зеленский испугался применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как сообщает news.ru, он отметил, что Зеленский уже начал обвинять своих хозяев в ответе Москвы на удары ВСУ.

"Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат", – сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что все боевые блоки баллистической ракеты "Орешник" достигли назначенных целей на Украине.