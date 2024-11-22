Лавров заявил, что Зеленский испугался "Орешника"
Президент Украины уже начал обвинять своих хозяев в ответе Москвы на удары ВСУ
22 ноября 2024, 23:21, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский испугался применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как сообщает news.ru, он отметил, что Зеленский уже начал обвинять своих хозяев в ответе Москвы на удары ВСУ.
"Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат", – сказал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что все боевые блоки баллистической ракеты "Орешник" достигли назначенных целей на Украине.
23:51:08 22-11-2024
А может, это дворник был? Он шёл по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой
02:18:52 23-11-2024
Зеля то знает ?
10:03:00 23-11-2024
Гость (02:18:52 23-11-2024) Зеля то знает ?... Друг твой? Ты за него так переживаешь.
11:37:27 23-11-2024
Гость (10:03:00 23-11-2024) Друг твой? Ты за него так переживаешь.... Нет хохол-переобутый.
Это скорее всего бывший твой кумир.
05:46:54 23-11-2024
Лавров заявил, что Зеленский испугался "Орешника"/// а что заявил Зеленский?
10:02:30 23-11-2024
Гость (05:46:54 23-11-2024) Лавров заявил, что Зеленский испугался "Орешника"/// а что з... А тебе зачем знать что сказал наркоман?
22:07:09 23-11-2024
наркоман этот финансирование учуял в минус, вот и реакция