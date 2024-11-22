Минобороны РФ: все боевые блоки ракеты "Орешник" достигли цели

Ракету запустили в безъядерном гиперзвуковом оснащении

22 ноября 2024, 19:58, ИА Амител

Попадание "Орешника" / Официальная страница Дмитрия Медведева в Х

Все боевые блоки баллистической ракеты "Орешник" достигли назначенных целей на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.

"Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", – сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, что вечером 21 ноября президент Владимир Путин заявил, что испытание этой новинки – наш ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории Курской и Брянской областей.