Минобороны РФ: все боевые блоки ракеты "Орешник" достигли цели
Ракету запустили в безъядерном гиперзвуковом оснащении
22 ноября 2024, 19:58, ИА Амител
Попадание "Орешника" / Официальная страница Дмитрия Медведева в Х
Все боевые блоки баллистической ракеты "Орешник" достигли назначенных целей на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.
"Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", – сообщили в российском военном ведомстве.
Напомним, что вечером 21 ноября президент Владимир Путин заявил, что испытание этой новинки – наш ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории Курской и Брянской областей.
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