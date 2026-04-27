В Барнауле из-за "юных мотоциклистов" в ГИБДД решили создать рабочую группу

За 2025 год несовершеннолетние водители мототранспорта совершили 164 правонарушения

27 апреля 2026, 13:41, ИА Амител

Госавтоинспекция Барнаула инициировала создание профильной рабочей группы, чтобы уделить особое внимание проблеме несовершеннолетних водителей мототранспорта, сообщает мэрия города.

«За 2025 год выявлено 616 правонарушений водителями мототранспорта, из них 99 совершены лицами до 14 лет, 65 — от 14 до 18 лет. ДТП с участием мотоциклов традиционно характеризуются тяжелыми последствиями», — рассказали в администрации города.

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил дорожному комитету по дорожному хозяйству и транспорту взять данный вопрос на контроль.

В частности, рассмотреть возможность организации рабочей группы с участием комитета по образованию, представителей мотосообщества, профильных структур администрации и ГИБДД, а также усилить меры, направленные на системную профилактическую работу с подростками и их родителями.

Власти Барнаула подчеркнули, что безопасность дорожного движения требует комплексного подхода: от инфраструктуры и цифровых инструментов контроля до воспитания культуры участия в движении с раннего возраста.

Ранее Алтайский край попал в десятку антилидеров по числу ДТП с участием детей-водителей. За 2025 год число происшествий с несовершеннолетними увеличилось на 8,6%.