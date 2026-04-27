В Барнауле из-за "юных мотоциклистов" в ГИБДД решили создать рабочую группу

За 2025 год несовершеннолетние водители мототранспорта совершили 164 правонарушения

27 апреля 2026, 13:41, ИА Амител

Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Госавтоинспекция Барнаула инициировала создание профильной рабочей группы, чтобы уделить особое внимание проблеме несовершеннолетних водителей мототранспорта, сообщает мэрия города.

«За 2025 год выявлено 616 правонарушений водителями мототранспорта, из них 99 совершены лицами до 14 лет, 65 — от 14 до 18 лет. ДТП с участием мотоциклов традиционно характеризуются тяжелыми последствиями», — рассказали в администрации города.

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил дорожному комитету по дорожному хозяйству и транспорту взять данный вопрос на контроль.

В частности, рассмотреть возможность организации рабочей группы с участием комитета по образованию, представителей мотосообщества, профильных структур администрации и ГИБДД, а также усилить меры, направленные на системную профилактическую работу с подростками и их родителями.

Власти Барнаула подчеркнули, что безопасность дорожного движения требует комплексного подхода: от инфраструктуры и цифровых инструментов контроля до воспитания культуры участия в движении с раннего возраста.

Ранее Алтайский край попал в десятку антилидеров по числу ДТП с участием детей-водителей. За 2025 год число происшествий с несовершеннолетними увеличилось на 8,6%.

Комментарии 8

Гость

14:09:48 27-04-2026

Просто работать надо. А у вас под запрещающими знаками машины годами стоят. Что уж про этих говорить

е

14:32:09 27-04-2026

Вы в Затон приедьте в выходные. Годовой план перевыполните.

Гость

14:41:19 27-04-2026

Да я думаю в любом населенном пункте можно план перевыполнить. В Мамонтово например)))

Гость

15:25:09 27-04-2026

С 2002 г. служба называется ГАИ. Кстати - сколько нарядов выходит в сутки в каждом районе? Здесь нужны не комиссии создавать, а контролировать порядок на дорогах.

Гость

15:30:38 27-04-2026

толку от груп. п.Лесной. целыми днями туда сюда туда сюда пердят. Но бог с ними, с работы едешь домой по трасе, эти желторотики на дрындулетах навстречу едут, на дыбы встают, типа показать какие они крутые...на самом деле показывая свою тупость и безответственность. Но и это не зудшее, вечером, мотобат и желторотики скапливаются у пивнушки, на нарядной, и вместе хихикают.

Считаю, если бы был приказ и определенная цель, избавиться от нарушителей ПДД (детей без права управления ТС) можно быстро и легко, пердеж мотоциклетный километров на 5 слышно. Просто это никому не надо.

Гость

16:02:43 27-04-2026

Гость (15:30:38 27-04-2026) толку от груп. п.Лесной. целыми днями туда сюда туда сюда пе... На трассе здоровья на горе тоже пачками стали ездить. В том году такого не помню.

Юс

16:38:40 27-04-2026

Гость (16:02:43 27-04-2026) На трассе здоровья на горе тоже пачками стали ездить. В том ... Так эти молодые упырёныши уже весь бор перелопатили, куже кабанов

Гость

06:55:30 28-04-2026

Может не группу создавать надо а новое министерство.

