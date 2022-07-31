132 жителя Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 132 человека, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 8616 человек, из них 2359 детей в возрасте до 14 лет.

«Зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей в возрасте до 14 лет, а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у троих детей. Комиссионно подтверждены пять случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся восемь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что в настоящее время в крае отмечается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их присасывания остаётся в течение всего тёплого времени года. При вылазках на природу специалисты рекомендуют применять репелленты, носить защитную одежду и регулярно себя осматривать.