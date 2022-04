Врач перечислил характерные симптомы ишемической болезни сердца

Американский врач Джагдиш Хубчандани напомнил, что болезни сердечно-сосудистой системы являются одной из самых распространённых причин смерти в мире, а также рассказал о характерных признаках ишемической болезни сердца. Его слова передаёт издание Eat This, Not That!

По словам специалиста, ишемическая болезнь сердца — одна из самых распространённых патологий сердечно-сосудистой системы. Он посоветовал не игнорировать боль в груди, особенно если она усиливается во время стресса или напряжения.

Новости

Здоровье Врач перечислила продукты, которые вызывают слабоумие

Также к признакам патологии специалист отнёс неприятные ощущения в верхней половине тела, которые могут отдаваться в конечности.

Новости

Здоровье Малышева раскрыла условия для здорового сна

Менее очевидными признаками ИБС специалист назвал изжогу и другие расстройства желудка, которые обычно игнорируются людьми.