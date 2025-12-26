Новый котел за 900 млн рублей запустили на ТЭЦ в Яровом
Новый теплоагрегат должен решить ряд проблем отопительного периода
26 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
В Яровом на ТЭЦ установили новый резервный котел, на который по решению губернатора было выделено почти 900 млн рублей, сообщают "Вести".
В Минпромэнерго рассчитывают, что запуск котлоагрегатора № 8 решит ряд проблем с отопительным периодом в городе. Он должен увеличить надежность работы всей станции, испытывающей максимальные нагрузки во время зимних перепадов температур.
Изготовили и установили устройство сотрудники Барнаульского котельного завода. Также к работе был привлечен информационно-аналитический центр, входящий в группу компаний "СГК-Алтай".
На запуске оборудования был министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Глава ведомства напомнил, что три года назад губернатор Виктор Томенко утвердил подписью программу модернизации теплоснабжения города Ярового.
О том, что неработающий теплоагрегат заменили на новый, сообщалось еще в сентябре. На тот момент на нем провели испытания и планировали пусконаладочные процедуры. Еще три котла на ТЭЦ ремонтировали.
13:28:31 26-12-2025
В этом Яровом какая-то бездонная яма для бюджетных денег.
15:17:45 26-12-2025
ЖКХ - это вообще яма без дна! Весь ноябрь-декабрь на Яровом топят при температуре "прямого" трубопровода по верхнему показателю нормативов. Дома всегда оно из окон приоткрыто, чтобы от дары не сдохнуть!
19:59:42 26-12-2025
гость (13:28:31 26-12-2025) В этом Яровом какая-то бездонная яма для бюджетных денег.... Могла произойти катастрофа, как когда то в Рубцовске, когда полгорода было разморожено.