Новый котел за 900 млн рублей запустили на ТЭЦ в Яровом

Новый теплоагрегат должен решить ряд проблем отопительного периода

26 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Руки над радиатором / Фото: amic.ru

В Яровом на ТЭЦ установили новый резервный котел, на который по решению губернатора было выделено почти 900 млн рублей, сообщают "Вести".

В Минпромэнерго рассчитывают, что запуск котлоагрегатора № 8 решит ряд проблем с отопительным периодом в городе. Он должен увеличить надежность работы всей станции, испытывающей максимальные нагрузки во время зимних перепадов температур.

Изготовили и установили устройство сотрудники Барнаульского котельного завода. Также к работе был привлечен информационно-аналитический центр, входящий в группу компаний "СГК-Алтай".

На запуске оборудования был министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Глава ведомства напомнил, что три года назад губернатор Виктор Томенко утвердил подписью программу модернизации теплоснабжения города Ярового.

О том, что неработающий теплоагрегат заменили на новый, сообщалось еще в сентябре. На тот момент на нем провели испытания и планировали пусконаладочные процедуры. Еще три котла на ТЭЦ ремонтировали.