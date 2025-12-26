Бийск унаследует рельсы. Город "доносит" 20 старых трамвайных вагонов из Ярославля
Сделка позволит обновить парк и повысить эффективность работы
26 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Город Бийск Алтайского края приобрел 20 трамвайных вагонов модели 71-619, выведенных из эксплуатации в Ярославле. Техника 2007 года выпуска, находящаяся, по словам поставщика, в хорошем техническом состоянии, будет доставлена в наукоград весной 2026 года.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава ярославского предприятия "Яргорэлектротранс" Денис Пырлог, эта сделка имеет большое значение для муниципального предприятия "Бийскгортранс", так как позволит обновить парк и повысить эффективность работы.
По данным издания "Бийский рабочий", администрация города размещала объявления о поиске поставщика, предложив 4,62 миллиона рублей за два вагона в каждом из десяти лотов. Единственным откликнувшимся предприятием стал "Яргорэлектротранс", а общая сумма контракта составила 46,2 миллиона рублей.
Приобретаемые трамваи являются высокопольными, их пассажировместимость оценивается до ста человек, каждый вагон оборудован четырьмя дверьми для входа и выхода пассажиров.
12:25:36 26-12-2025
Трамваям 18 лет исполнилось-совершеннолетние уже!
12:42:04 26-12-2025
Какой позор!
12:51:27 26-12-2025
Ещё пишут об этом..... Какое это обновление? Города Алтайского края не помойки! И мы не второсортные жители России!