Барнаульский водоканал выпустил детскую раскраску "Волшебные превращения воды"

Она познакомит юных горожан с процессом водоснабжения и водоотведения

26 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Раскраска водоканала / Фото: Лилия Болатаева

Барнаульский водоканал запустил новый просветительский проект – тематическую раскраску "Волшебные превращения воды: от реки до нашего крана", которая в игровой форме расскажет детям о процессе водоснабжения и водоотведения в Барнауле. В альбоме изобразили ключевые объекты города, такие как водозаборы, станции водоподготовки и очистные сооружения.

Как речная вода становится питьевой

Раскраска состоит из 12 страниц, на которых дети могут увидеть, как речная вода превращается в питьевую и что происходит с водными стоками. Каждый рисунок сопровождается доступным для ребенка объяснением.

В альбоме есть раздел, посвященный профессиям, связанным с водоснабжением. Детям покажут, какими знаниями и навыками должны обладать специалисты, чтобы обеспечить бесперебойную работу водоканала и другие важнейшие процессы в городе. Также раскраска включает исторические справки о развитии централизованного водоснабжения в Барнауле и занимательные факты о воде и коммунальных системах.

«Мы уверены, что экологическое и техническое просвещение важно начинать с самого детства. Эта раскраска – наш важный шаг в создании образовательных материалов для юных барнаульцев. Мы хотим, чтобы дети знали, какой путь проделывает вода, прежде чем попасть к ним в дом, и какой труд стоит за привычным каждому комфортом», – пояснил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

Доступность проекта

Раскраски будут бесплатно раздавать детям на различных мероприятиях водоканала и в партнерских учреждениях. Также электронная версия альбома появится для скачивания на официальном сайте компании и в социальных сетях, чтобы любой родитель мог познакомить ребенка с работой ресурсоснабжающей компании.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:09:35 26-12-2025

Вряд ли детки заинтересуются этим изобретением...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:22:08 26-12-2025

Гость (12:09:35 26-12-2025) Вряд ли детки заинтересуются этим изобретением... ... прошлый раз примерно такое я видел в журнале Мурзилка.
ёмаё, лет 40 назад.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:52:31 26-12-2025

Нет, так-то нормальное дело. Дети ещё занимаются раскрашиванием. Только почему-то питьевую воду, которую так любовно и тяжелым трудом и затратами делает водоканал, люди не пьют, а тратят деньги на дополнительные фильтры или покупают в бутылях.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:20 26-12-2025

Нам в детсаду наглядно показали питьевую и нет. Сорванные чистые сосульки оставили таять в тарелке на ночь. А с утра показали, что не надо из маленьким ребятишкам лопать как леденец)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:38 26-12-2025

Водоканал такие милые. Детям раскраски. Скажите только, зачем вы травите дом на змеиногорском тракте 35а?! Нет, не водой, а претензиями. Кому интересно и умеет, почитайте арбитраж об этом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:50:01 27-12-2025

совершенно не туда тратятся деньги!! ОБУЧАЙТЕ СВОИХ ТЕТЕК НА МЕСТАХ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! там же сплошь трын-трава какая-то а не персонал! никто концов не знает, со счетчиками проблемы решить не могут, позор. при таком отношении к клиентам НИКАКИЕ раскраски (тем более такие) не спасут имидж

  0 Нравится
Ответить
