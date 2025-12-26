Барнаульский водоканал выпустил детскую раскраску "Волшебные превращения воды"

Она познакомит юных горожан с процессом водоснабжения и водоотведения

26 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Раскраска водоканала / Фото: Лилия Болатаева

Барнаульский водоканал запустил новый просветительский проект – тематическую раскраску "Волшебные превращения воды: от реки до нашего крана", которая в игровой форме расскажет детям о процессе водоснабжения и водоотведения в Барнауле. В альбоме изобразили ключевые объекты города, такие как водозаборы, станции водоподготовки и очистные сооружения.

Как речная вода становится питьевой

Раскраска состоит из 12 страниц, на которых дети могут увидеть, как речная вода превращается в питьевую и что происходит с водными стоками. Каждый рисунок сопровождается доступным для ребенка объяснением.

В альбоме есть раздел, посвященный профессиям, связанным с водоснабжением. Детям покажут, какими знаниями и навыками должны обладать специалисты, чтобы обеспечить бесперебойную работу водоканала и другие важнейшие процессы в городе. Также раскраска включает исторические справки о развитии централизованного водоснабжения в Барнауле и занимательные факты о воде и коммунальных системах.

«Мы уверены, что экологическое и техническое просвещение важно начинать с самого детства. Эта раскраска – наш важный шаг в создании образовательных материалов для юных барнаульцев. Мы хотим, чтобы дети знали, какой путь проделывает вода, прежде чем попасть к ним в дом, и какой труд стоит за привычным каждому комфортом», – пояснил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

Доступность проекта

Раскраски будут бесплатно раздавать детям на различных мероприятиях водоканала и в партнерских учреждениях. Также электронная версия альбома появится для скачивания на официальном сайте компании и в социальных сетях, чтобы любой родитель мог познакомить ребенка с работой ресурсоснабжающей компании.