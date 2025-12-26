НОВОСТИОбщество

Депутаты Госдумы предложили снимать запрет на выезд из России сразу после оплаты долга

Для решения проблемы предлагается два ключевых изменения

26 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой, которая позволит путешественникам снимать ограничение на выезд из страны в режиме реального времени. Поводом для предложения стали частые случаи, когда туристы узнают о наличии у них непогашенных долгов прямо в аэропорту перед вылетом, из-за чего теряются забронированные туры и авиабилеты, пишет ТАСС.

Как отмечают парламентарии, даже если долг погашен на месте, действующая система может снимать запрет с задержкой до суток. Для решения проблемы предлагается два ключевых изменения. Первое – внедрение на портале "Госуслуги" функции мгновенной оплаты задолженности с автоматическим и моментальным снятием ограничения сразу после фиксации платежа. Второе – установка в международных аэропортах специализированных терминалов, где пассажиры смогут проверить наличие задолженностей и тут же погасить их любым удобным способом.

На данный момент инициатива находится на стадии предварительного обсуждения. Ее реализация позволит избежать финансовых потерь для граждан и снимет административные барьеры при пересечении границы.

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

12:33:26 26-12-2025

а вообще не выпускать.
зачем?
запрет на владение чиновниками недвигой за бугром вводят. ну дык вот. по дешевке в Горный.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:34:46 26-12-2025

какую суммы считать долгом ?
долг по квартплате считается ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:23 26-12-2025

Не надо уезжать из страны с деньгами.
Только голым и нищим отпускать.

  -8 Нравится
Ответить
