Депутаты Госдумы предложили снимать запрет на выезд из России сразу после оплаты долга

Для решения проблемы предлагается два ключевых изменения

26 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой, которая позволит путешественникам снимать ограничение на выезд из страны в режиме реального времени. Поводом для предложения стали частые случаи, когда туристы узнают о наличии у них непогашенных долгов прямо в аэропорту перед вылетом, из-за чего теряются забронированные туры и авиабилеты, пишет ТАСС.

Как отмечают парламентарии, даже если долг погашен на месте, действующая система может снимать запрет с задержкой до суток. Для решения проблемы предлагается два ключевых изменения. Первое – внедрение на портале "Госуслуги" функции мгновенной оплаты задолженности с автоматическим и моментальным снятием ограничения сразу после фиксации платежа. Второе – установка в международных аэропортах специализированных терминалов, где пассажиры смогут проверить наличие задолженностей и тут же погасить их любым удобным способом.

На данный момент инициатива находится на стадии предварительного обсуждения. Ее реализация позволит избежать финансовых потерь для граждан и снимет административные барьеры при пересечении границы.

Ранее сообщалось, что кошку по кличке Мамура, возвращавшуюся из Анапы в Сибирь, задержали в аэропорту Краснодара сотрудники авиакомпании S7. Хозяйке отказали в доплате за провоз животного в салоне.