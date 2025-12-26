Депутаты Госдумы предложили снимать запрет на выезд из России сразу после оплаты долга
Для решения проблемы предлагается два ключевых изменения
26 декабря 2025, 12:30, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой, которая позволит путешественникам снимать ограничение на выезд из страны в режиме реального времени. Поводом для предложения стали частые случаи, когда туристы узнают о наличии у них непогашенных долгов прямо в аэропорту перед вылетом, из-за чего теряются забронированные туры и авиабилеты, пишет ТАСС.
Как отмечают парламентарии, даже если долг погашен на месте, действующая система может снимать запрет с задержкой до суток. Для решения проблемы предлагается два ключевых изменения. Первое – внедрение на портале "Госуслуги" функции мгновенной оплаты задолженности с автоматическим и моментальным снятием ограничения сразу после фиксации платежа. Второе – установка в международных аэропортах специализированных терминалов, где пассажиры смогут проверить наличие задолженностей и тут же погасить их любым удобным способом.
На данный момент инициатива находится на стадии предварительного обсуждения. Ее реализация позволит избежать финансовых потерь для граждан и снимет административные барьеры при пересечении границы.
12:33:26 26-12-2025
а вообще не выпускать.
зачем?
запрет на владение чиновниками недвигой за бугром вводят. ну дык вот. по дешевке в Горный.
12:34:46 26-12-2025
какую суммы считать долгом ?
долг по квартплате считается ?
12:53:23 26-12-2025
Не надо уезжать из страны с деньгами.
Только голым и нищим отпускать.