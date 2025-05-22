Меньше, но вкуснее. Алтайские пчеловоды "заглянули в будущее" и дали прогноз по меду

Возможная засуха может повлиять на количество меда, но не обязательно на его качество

22 мая 2025, 13:44, ИА Амител

Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru

Зимовка пчел в Алтайском крае прошла в штатном режиме и без каких-либо серьезных проблем, а текущие погодные условия благоприятны для развития пчеловодства, рассказала "Атмосфере" председатель ассоциации "Координационный совет по развитию пчеловодства по Алтайскому краю" Маргарита Прохорова.

При этом руководитель организации подчеркнула, что ситуация может отличаться в разных регионах, и выразила обеспокоенность возможными потравами в будущем, хотя на данный момент все находится под контролем.

Председатель краевого кооператива "Алтай – медовый край" Юрий Богуславский считает, что делать прогнозы о будущем пчеловодства сейчас – бессмысленное занятие, поскольку нет точной информации о перспективах сезона.

"В целом зимовка прошла неплохо, с разным процентом выживаемости пчел у разных пчеловодов. Теплая зима и хороший выход пчел весной способствовали этому. Однако сейчас некоторые пчеловоды сообщают об отходе пчел, вероятно, из-за ошибок в уходе", – отмечает издание со ссылкой на Богуславского.

Сокращение популяции пчел, по его мнению, зависит от действий аграриев – будут ли они использовать опасные вещества.

Возможная засуха, по мнению эксперта, может повлиять на количество меда, но не обязательно на его качество. Он предполагает, что в этом году мед будет особенно хорошим, так как после нескольких лет не самого лучшего качества обычно следует год с отличным медом.

"Хотя меда может быть меньше, его качество будет выше", – уточняет издание.

Богуславский указал, что не может предсказывать будущее и не берется гадать о точном объеме производства. Впрочем, добавил он, современные технологии позволяют пчеловодам даже с небольшим количеством ульев добиваться высоких результатов.

Ранее сообщалось, что пасечники и аграрии в Алтайском крае заключили "компромисс", чтобы спасти урожай и сохранить пчел.