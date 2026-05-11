МИД РФ: недружественные страны пытаются сорвать выборы в Госдуму
Несмотря на все препятствия, выборы состоятся, отмечают в министерстве
11 мая 2026, 14:35, ИА Амител
Недружественные страны пытаются помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре, заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
«Определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс», — сказал дипломат.
По его словам, ситуация усугубляется тем, что штат российских дипмиссий во многих западных странах существенно сокращен после высылки их сотрудников.
Как отметил дипломат, несмотря на все препятствия и объективные сложности, выборы состоятся, и россияне, находящиеся за пределами страны, смогут реализовать свое конституционное право.
15:29:46 11-05-2026
Ну учитывая настрой населения, возможно вообще придется выборы отменить. Кстати Росстат уже несколько недель не публикует уровень доверия электората
15:47:09 11-05-2026
Им то это зачем?
17:51:44 11-05-2026
Недружественные страны такие: "Чё?" 🤨
17:55:03 11-05-2026
Выборы... в России кто-то ещё верит в них?
10:13:39 12-05-2026
Учитывая отсутствие порога явки и отсутствие графы "Против всех кандидатов" - выборы пройдут отлично и народ вновь выберет ЕР.