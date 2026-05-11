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МИД РФ: недружественные страны пытаются сорвать выборы в Госдуму

Несмотря на все препятствия, выборы состоятся, отмечают в министерстве

11 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Недружественные страны пытаются помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре, заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«Определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс», — сказал дипломат.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что штат российских дипмиссий во многих западных странах существенно сокращен после высылки их сотрудников.

Как отметил дипломат, несмотря на все препятствия и объективные сложности, выборы состоятся, и россияне, находящиеся за пределами страны, смогут реализовать свое конституционное право.

Россия Политика выборы МИД
       

Комментарии 5

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Гость

15:29:46 11-05-2026

Ну учитывая настрой населения, возможно вообще придется выборы отменить. Кстати Росстат уже несколько недель не публикует уровень доверия электората

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Гость

15:47:09 11-05-2026

Им то это зачем?

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Гость

17:51:44 11-05-2026

Недружественные страны такие: "Чё?" 🤨

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Гость

17:55:03 11-05-2026

Выборы... в России кто-то ещё верит в них?

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Гость

10:13:39 12-05-2026

Учитывая отсутствие порога явки и отсутствие графы "Против всех кандидатов" - выборы пройдут отлично и народ вновь выберет ЕР.

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