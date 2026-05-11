МИД РФ: недружественные страны пытаются сорвать выборы в Госдуму

Несмотря на все препятствия, выборы состоятся, отмечают в министерстве

11 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Недружественные страны пытаются помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре, заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«Определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс», — сказал дипломат.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что штат российских дипмиссий во многих западных странах существенно сокращен после высылки их сотрудников.

Как отметил дипломат, несмотря на все препятствия и объективные сложности, выборы состоятся, и россияне, находящиеся за пределами страны, смогут реализовать свое конституционное право.